В Кирово-Чепецком районе впервые пройдут чемпионат и Первенство России по зимнему триатлону.

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10 марта в лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» стартуют чемпионат и Первенство России по зимнему триатлону.

В соревнованиях примут участие более 150 человек из 14 регионов страны: Архангельской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Саратовской, Челябинской, Ярославской областей, Красноярского и Пермского края, республик Коми, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Чувашия.

На дистанцию выйдут и любители, и звёзды мирового триатлона. В их числе - Павел Андреев, шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, пятикратный чемпион мира в эстафете, многократный чемпион России по зимнему триатлону и кросс-триатлону. В настоящее время спортсмен живет и тренируется в п. Верхошижемье. Также в числе именитых участников чемпионата Юлия Сурикова, Павел Якимов и Евгений Кириллов.

Кировскую область представят Дарья Рогозина (чемпионка мира в эстафете, чемпионка мира и Европы среди юниоров), Виктор Крутихин (чемпион мира среди ветеранов) и Марина Белозерцева (чемпионка России по летнему триатлону, многократный призёр чемпионатов России по зимнему и летнему триатлону).

10 марта участники будут соревноваться в индивидуальных гонках. В воскресенье, 11 марта, пройдут эстафеты в рамках чемпионата России и Первенства России, а также командные соревнования в формате эстафеты среди любителей.