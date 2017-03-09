В регионе прошел этап чемпионата России по триатлону

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"Перекоп" достоин принять международные соревнования по зимнему триатлону. Это мнение сильнейших спортсмены страны, приехавших на комплекс, чтобы разыграть награды Чемпионата и Первенства России. Турнир подобного ранга наша область принимала впервые, и он завершился для хозяев с неплохими результатами.Только горный велосипед, но подготовленный по личному усмотрению спортсмена. Требование к велосегменту относительно лояльные. На колесах разного диаметра можно использовать простую резину, либо шипованную. Как и год назад, на этапе Кубка России, триатлонистам повезло с погодой. Легкий мороз сковал трассу, сделав ее жесткой и скоростной. Набирать обороты спортсменам пришлось с бегового этапа. 7 километров дистанция не сложная. И в тоже время не показательная для определения фаворитов. Их имена были известны заранее. Это победители и призеры прошедших европейского и мирового чемпионатов. Но даже этот статус не гарантировал им ошибок в транзитной зоне при смене этапов.Зимний триатлон тем и интересен, что события на трассе меняются с необычной быстротой. Редко когда можно встретить триатлониста одинаково хорошо готового к бегу, велосипеду и лыжам. Один или два вида могут позволить уйти в отрыв. Но чтобы сохранить преимущество до конца надо включать организм на максимальную работу. У Дмитрия Брегеды, к сожалению, сбой все же произошел.После велосегмента стало понятно. Дмитрию Брегеде будет трудно удержать лидерство. Лыжи конек Павла Андреева. Холмистую трассу в "Перекопе" он считает идеальной для самореализации. Неудивительно, что после первого же круга он ушел в значительный отрыв от ближайшего преследователя. С каждым новым появлением на стадионе лидер сборной России увеличивал расстояние. Силы разложил так, что финишировал в гордом одиночестве. Итоговое время чемпиона России один час двадцать одна минута и двадцать три секунды.Дарья Рогозина, Кирилл Дроздов и Александра Левкович. Это кировчане, сумевшие в индивидуальных гонках завоевать золото и серебро по Чемпионату и Первенству. В рамках состязаний прошли и эстафеты. И в них сборные области также стали победителями и призерами главного внутреннего старта у триатлонистов.