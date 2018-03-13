В Слободском состоялись межрегиональные соревнования по автогонкам "Русская зима"
Уже внешней вид машин выдает их боевой характер. У каждой под капотом скрывается собственное секретное оружие. Его особые настройки делать приходиться как раз к приходу "Русской зимы". Соревнования, которое нынче отмечало юбилейную дату. Из технического парка на лед стадиона болиды выехали ровно десять лет назад.
АЛЕКСАНДР КУЛДОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Эта машина имеет очень богатую гоночную историю. Ее год постройки 2001 и она сразу с завода видела только спортивную жизнь. На ней ездил наш замечательный раллист Александр Баранов, который выигрывал этапы Чемпионата и Кубка России».
В последние годы автогонки в Слободском проходят в измененном формате. Организаторы отказались от проведения единственного зимнего старта и стали баловать зрителей зрелищем в три этапа. На март пришлась заключительная, финальная фаза розыгрыша автокубков.
Длинные повороты и короткие прямые. Трасса на "Труде" гонщикам интересна. Хотя и скрывает в себе опасные элементы. Удержаться на ней порой становится высшим гоночным пилотажем. К этому были готовы 27 экипажей.
ВАДИМ ГУСЕЙНОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Сегодня, к сожалению, не приехали северяне. У них вчера был свой этап чемпионата республики Коми. Но все сильнейшие здесь, в сборе».
Лучшие гонщики определялись в четырех классах. Нововведением этой зимы были заезды багги. Этим легким автомобилям высокой проходимости более свойственна езда по пересеченному бездорожью. Но и на ледовом покрытии машины вели себя достойно. Пилоты не осторожничали. Максимально разгоняли багги, избегая, при этом, контактной борьбы. Совсем иную картину публика видела, когда в одном заезде сходились три и более машин.
ВЛАДИМИР ЛУМПОВ, ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ:
«В этом году приехал в Сыктывкар и главный судья мне говорит. Владимир, ты понимаешь, если гонщик одевает шлем, то у него башню сносит. А я не согласен с таким выражением. У каждого гонщика свой характер и он показывает себя на дорожке».
Разыграть награды "Русской зимы" гонщики постарались максимально корректно. Без причинения серьезных уронов технике. Если и были поломки, то техбригады быстро возвращали машины в борьбу. Она закончилась после подсчета всех баллов, набранных по сумме проведенных трех этапов. Пальму первенства поделили спортсмены из Кирова и Кирово-Чепецка, отпраздновавших двойные победы в зачетных классах.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!