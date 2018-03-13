ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

13 марта 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.9359
EURO: 70.1564
Погода в городе Кирове:
вечером:  -5...-3°C
ночью:  -5...-3°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

В Слободском состоялись межрегиональные соревнования по автогонкам "Русская зима"

Сегодня, 11:45 | Просмотров: 112 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Проехаться по "Русской зиме". Так называются межрегиональные соревнования по автогонкам, проводимые в Слободском. В этом городе автоспорт пользуется большой популярностью среди его жителей. Стадион "Труд" собирает полные трибуны на любой гоночный старт. Но заезды "Русской зимы" заметно выделяются на фоне остальных ледовых состязаний.

Уже внешней вид машин выдает их боевой характер. У каждой под капотом скрывается собственное секретное оружие. Его особые настройки делать приходиться как раз к приходу "Русской зимы". Соревнования, которое нынче отмечало юбилейную дату. Из технического парка на лед стадиона болиды выехали ровно десять лет назад.

В Слободском состоялись межрегиональные соревнования по автогонкам "Русская зима"АЛЕКСАНДР КУЛДОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Эта машина имеет очень богатую гоночную историю. Ее год постройки 2001 и она сразу с завода видела только спортивную жизнь. На ней ездил наш замечательный раллист Александр Баранов, который выигрывал этапы Чемпионата и Кубка России».

В последние годы автогонки в Слободском проходят в измененном формате. Организаторы отказались от проведения единственного зимнего старта и стали баловать зрителей зрелищем в три этапа. На март пришлась заключительная, финальная фаза розыгрыша автокубков.

Длинные повороты и короткие прямые. Трасса на "Труде" гонщикам интересна. Хотя и скрывает в себе опасные элементы. Удержаться на ней порой становится высшим гоночным пилотажем. К этому были готовы 27 экипажей.

В Слободском состоялись межрегиональные соревнования по автогонкам "Русская зима"ВАДИМ ГУСЕЙНОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Сегодня, к сожалению, не приехали северяне. У них вчера был свой этап чемпионата республики Коми. Но все сильнейшие здесь, в сборе».

Лучшие гонщики определялись в четырех классах. Нововведением этой зимы были заезды багги. Этим легким автомобилям высокой проходимости более свойственна езда по пересеченному бездорожью. Но и на ледовом покрытии машины вели себя достойно. Пилоты не осторожничали. Максимально разгоняли багги, избегая, при этом, контактной борьбы. Совсем иную картину публика видела, когда в одном заезде сходились три и более машин.

В Слободском состоялись межрегиональные соревнования по автогонкам "Русская зима"ВЛАДИМИР ЛУМПОВ, ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ:
«В этом году приехал в Сыктывкар и главный судья мне говорит. Владимир, ты понимаешь, если гонщик одевает шлем, то у него башню сносит. А я не согласен с таким выражением. У каждого гонщика свой характер и он показывает себя на дорожке».

Разыграть награды "Русской зимы" гонщики постарались максимально корректно. Без причинения серьезных уронов технике. Если и были поломки, то техбригады быстро возвращали машины в борьбу. Она закончилась после подсчета всех баллов, набранных по сумме проведенных трех этапов. Пальму первенства поделили спортсмены из Кирова и Кирово-Чепецка, отпраздновавших двойные победы в зачетных классах.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области разыскивают «квартирного» мошенника.

14:44 13.03.2018


В Кировской области разыскивают «квартирного» мошенника.

В Кирове 1 сентября откроется обновленный "Центр дистанционного образвания детей".

14:29 13.03.2018


В Кирове 1 сентября откроется обновленный "Центр дистанционного образвания детей".

В Кирове восстановили теплоснабжение домов в районе улицы Калинина.

9:30 13.03.2018


В Кирове восстановили теплоснабжение домов в районе улицы Калинина.

В Кирове устраняют аварию на магистральной теплосети.

20:20 12.03.2018


В Кирове устраняют аварию на магистральной теплосети.

С начала 2018 года в Кировской области добыли 111 волков.

18:51 12.03.2018


С начала 2018 года в Кировской области добыли 111 волков.

В Кировской области инспекторы ГИБДД помогли пассажирам сломавшегося автобуса.

18:41 12.03.2018


В Кировской области инспекторы ГИБДД помогли пассажирам сломавшегося автобуса.

На переезде "Долгушино-Вахрушево" иномарка столкнулась с поездом.

15:14 12.03.2018


На переезде "Долгушино-Вахрушево" иномарка столкнулась с поездом.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошёл отборочный этап Всероссийского фестиваля по брейк-дансу

17:50 13.03.2018


В Кирове прошёл отборочный этап Всероссийского фестиваля по брейк-дансу

Большое кино возвращается в Яранск

17:45 13.03.2018


Большое кино возвращается в Яранск

Требуется помощь неравнодушных людей маленькому Егору Першину

16:31 13.03.2018


Требуется помощь неравнодушных людей маленькому Егору Першину

Кировская санавиация будет развиваться и дальше

15:06 13.03.2018


Кировская санавиация будет развиваться и дальше

В Слободском состоялись межрегиональные соревнования по автогонкам "Русская зима"

11:45 13.03.2018


В Слободском состоялись межрегиональные соревнования по автогонкам "Русская зима"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Слободском прошли соревнования картингистов

15.12.2015


В Слободском прошли соревнования картингистов

Кировские гонщики лидируют на соревнованиях по ледовым автогонкам в Сыктывкаре.

09.03.2018


Кировские гонщики лидируют на соревнованиях по ледовым автогонкам в Сыктывкаре.

Соревнования по зимнему картингу в Слободском

17.01.2018


Соревнования по зимнему картингу в Слободском

Соревнования по автокроссу

29.12.2009


Соревнования по автокроссу

В Кирове прошли соревнования по зимнему дрифту

25.12.2017


В Кирове прошли соревнования по зимнему дрифту

Ледовый трек

25.02.2010


Ледовый трек

Популярные новости

В Кирове обнаружили опасные недострои

07.03.2018


В Кирове обнаружили опасные недострои

Библиотеку имени Герцена возглавила Наталья Стрельникова.

02.03.2018


Библиотеку имени Герцена возглавила Наталья Стрельникова.

В Кировской области охотники добыли второго волка-меланиста.

03.03.2018


В Кировской области охотники добыли второго волка-меланиста.

В Кирове простились с майором Вячеславом Микрюковым.

10.03.2018


В Кирове простились с майором Вячеславом Микрюковым.

В Кирове полицейские выстрелами по колесам остановили 19-летнего нетрезвого водителя.

05.03.2018


В Кирове полицейские выстрелами по колесам остановили 19-летнего нетрезвого водителя.

Скончался главный кировский метеоролог, член областной Общественной палаты Марат Френкель.

09.03.2018


Скончался главный кировский метеоролог, член областной Общественной палаты Марат Френкель.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх