В Слободском состоялись межрегиональные соревнования по автогонкам "Русская зима"

Поделиться новостью:

Проехаться по "Русской зиме". Так называются межрегиональные соревнования по автогонкам, проводимые в Слободском. В этом городе автоспорт пользуется большой популярностью среди его жителей. Стадион "Труд" собирает полные трибуны на любой гоночный старт. Но заезды "Русской зимы" заметно выделяются на фоне остальных ледовых состязаний.Уже внешней вид машин выдает их боевой характер. У каждой под капотом скрывается собственное секретное оружие. Его особые настройки делать приходиться как раз к приходу "Русской зимы". Соревнования, которое нынче отмечало юбилейную дату. Из технического парка на лед стадиона болиды выехали ровно десять лет назад.В последние годы автогонки в Слободском проходят в измененном формате. Организаторы отказались от проведения единственного зимнего старта и стали баловать зрителей зрелищем в три этапа. На март пришлась заключительная, финальная фаза розыгрыша автокубков.Длинные повороты и короткие прямые. Трасса на "Труде" гонщикам интересна. Хотя и скрывает в себе опасные элементы. Удержаться на ней порой становится высшим гоночным пилотажем. К этому были готовы 27 экипажей.Лучшие гонщики определялись в четырех классах. Нововведением этой зимы были заезды багги. Этим легким автомобилям высокой проходимости более свойственна езда по пересеченному бездорожью. Но и на ледовом покрытии машины вели себя достойно. Пилоты не осторожничали. Максимально разгоняли багги, избегая, при этом, контактной борьбы. Совсем иную картину публика видела, когда в одном заезде сходились три и более машин.Разыграть награды "Русской зимы" гонщики постарались максимально корректно. Без причинения серьезных уронов технике. Если и были поломки, то техбригады быстро возвращали машины в борьбу. Она закончилась после подсчета всех баллов, набранных по сумме проведенных трех этапов. Пальму первенства поделили спортсмены из Кирова и Кирово-Чепецка, отпраздновавших двойные победы в зачетных классах.