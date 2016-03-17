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Всероссийские соревнования в "Дымке" собрали фигуристов со всей страны

Сегодня, 20:42 | Просмотров: 70 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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20 городов страны представлены на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию, которые в эти дни проходят в "Дымке". География участников, как никогда, широка, отмечают в областной федерации фигурного катания. Посоревноваться в Киров приехала даже пара из Владивостока.

В мире фигурного катания сейчас у всех на слуху имя Александры Трусовой. 13-ти летняя фигуристка на юниорском чемпионате мира впервые в истории выполнила два разных прыжка в четыре оборота. Могут ли такие русские сенсации появиться в танцах на льду? Этот вопрос мы адресовали бывшему партнеру Оксаны Домниной Ивану Лобанову. Воспитанник кировской школы ныне тренирует в Ростове-на-Дону.

Всероссийские соревнования в "Дымке" собрали фигуристов со всей страныИВАН ЛОБАНОВ, ТРЕНЕР ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ (РОСТОВ-НА-ДОНУ):
«Есть маленькие пары, которые выполняют достаточно сложные элементы, поддержки очень серьезные делают, твиззлы, дорожки, неплохо владеют коньком. Есть дети в возрасте 12-13 лет, которые удивляют и даже попадают в состав сборной страны».

Европейский вальс, марш, рокер фокстрот. Это обязательные танцы для фигуристов первого и второго разрядов. На соревновании в "Дымке" у них есть возможность встать на более высокую ступень мастерства. Здесь выполняются спортивные нормативы. Этой паре пока сложно удивить судей. Егор и Софья вместе тренируются всего пять месяцев. Несмотря на маленький срок, ребята с тренером решили не затягивать с дебютом. Заключительную, произвольную программу пара откатала с воодушевлением. Правда, чистым прокат, конечно же, не вышел. Огрехи в технике оставили ребят далеко за чертой призеров.

Всероссийские соревнования в "Дымке" собрали фигуристов со всей страныЕГОР КАЧАН, СОФИЯ МОИСЕЕНКО:
«Вообще тема вальс. Мы пытаемся выразить, как он красив, ну и показать форму его».

Боевое крещение Егора и Софьи заслужило уважения. Они приехали из Владивостока. И это было их первое выступление на серьезном турнире.

Всероссийские соревнования в "Дымке" собрали фигуристов со всей страныИГОРЬ КОВАЛЕВ, ТРЕНЕР ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ (ВЛАДИВОСТОК):
«Танцы у нас новый вид спорта. Только начали. Пока я единственный тренер по танцам на Дальнем Востоке. Это первая танцевальная пара, которые начали показывать этот прекрасный вид как танцы на льду».

Кто-то опробовал лед, а кто-то корректировал программы перед показом на новых стартах. Сезон у фигуристов близится к концу и многим хочется завершить его на мажорной ноте. Кировчане не исключение. Им есть чем гордиться по результатам. В отличие от одиночников, больше в этом преуспели наши танцевальные дуэты. Ведь этот вид фигурного катания был и остается визитной карточкой областной школы.

Всероссийские соревнования в "Дымке" собрали фигуристов со всей страныМАРИЯ ЯРКОВА, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На выездных соревнованиях у танцоров места повыше. Здесь на всероссийских соревнованиях их много в тройках и в победителях. Вот сейчас второй спортивный, младший возраст, весь пьедестал наш. Хотя 16 пар выступало. Считаю, это достойный результат».

Эстафету от танцоров на соревновании примут одиночники. В четверг перворазрядники и кандидаты откатают короткую программу. А пятничная произволка окончательно расставит юношей и девушек по пьедестальным позициям.


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