Всероссийские соревнования в "Дымке" собрали фигуристов со всей страны

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20 городов страны представлены на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию, которые в эти дни проходят в "Дымке". География участников, как никогда, широка, отмечают в областной федерации фигурного катания. Посоревноваться в Киров приехала даже пара из Владивостока.В мире фигурного катания сейчас у всех на слуху имя Александры Трусовой. 13-ти летняя фигуристка на юниорском чемпионате мира впервые в истории выполнила два разных прыжка в четыре оборота. Могут ли такие русские сенсации появиться в танцах на льду? Этот вопрос мы адресовали бывшему партнеру Оксаны Домниной Ивану Лобанову. Воспитанник кировской школы ныне тренирует в Ростове-на-Дону.Европейский вальс, марш, рокер фокстрот. Это обязательные танцы для фигуристов первого и второго разрядов. На соревновании в "Дымке" у них есть возможность встать на более высокую ступень мастерства. Здесь выполняются спортивные нормативы. Этой паре пока сложно удивить судей. Егор и Софья вместе тренируются всего пять месяцев. Несмотря на маленький срок, ребята с тренером решили не затягивать с дебютом. Заключительную, произвольную программу пара откатала с воодушевлением. Правда, чистым прокат, конечно же, не вышел. Огрехи в технике оставили ребят далеко за чертой призеров.Боевое крещение Егора и Софьи заслужило уважения. Они приехали из Владивостока. И это было их первое выступление на серьезном турнире.Кто-то опробовал лед, а кто-то корректировал программы перед показом на новых стартах. Сезон у фигуристов близится к концу и многим хочется завершить его на мажорной ноте. Кировчане не исключение. Им есть чем гордиться по результатам. В отличие от одиночников, больше в этом преуспели наши танцевальные дуэты. Ведь этот вид фигурного катания был и остается визитной карточкой областной школы.Эстафету от танцоров на соревновании примут одиночники. В четверг перворазрядники и кандидаты откатают короткую программу. А пятничная произволка окончательно расставит юношей и девушек по пьедестальным позициям.