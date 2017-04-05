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Лучшие в мире полиатлонисты живут в Котельниче

Вчера, 18:02 | Просмотров: 136 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Юные спортсмены из Котельнича привезли 6 медалей с Кубка мира по полиатлону, который прошёл в городе Сасово в Рязанской области. С чемпионами и их тренером встретился Иван Швецов.
 
 
Полиатлон зародился в 1991 году как составная часть существовавшего в СССР спортивного комплекса ГТО. В соревнованиях традиционно участвуют страны, входившие в состав Советского Союза, а также некоторые скандинавские государства.

В зимнем полиатлоне представлены лыжные гонки, стрельба из пневматической винтовки и силовая гимнастика. К соревнованиям готовятся как внутри помещения спортивной школы, так и на зимней трассе.

Лучшие в мире полиатлонисты живут в КотельничеПАВЕЛ ИГИТОВ, ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МБОУ ДОД ДЮСШ Г. КОТЕЛЬНИЧА ПО ПОЛИАТЛОНУ:
«Чемпионат мира проходит раз в 2 года. Это был первый чемпионат для нас в таком составе, дети подросли и смогли участвовать во всех возрастных группах. До этого я выезжал один. Я понял, что ребята смогут побороться за высокие призовые места, что у нас и получилось».
 
Среди юношей трехкратным чемпионом России стал Матвей Шубин. Ему нет равных ни в силовой гимнастике - он может подтянуться на перекладине больше раз чем любой его сверстник, ни в лыжных гонках, ни в стрельбе из пневматического оружия. В этой же возрастной группе третье место заняла Ирина Втюрина. А среди девочек 12-13 лет, 1 место заняла Диана Буракова, серебряным призёром первенства стала Александра Смердова, Дарья Наймушина "взяла" бронзу.

Лучшие в мире полиатлонисты живут в КотельничеАЛЕКСАНДРА СМЁРДОВА, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР КУБКА МИРА ПО ПОЛИАТЛОНУ:
"Сложнее всего была силовая гимнастика, потому что готовились к другому дню. А в гонке я была уверена. И я пробежала всего на 3 секунды медленнее чемпиона".

Тренер ребят, Павел Игитов, тоже успешно выступил на Кубке мира. В возрастной группе 40 лет и старше он взял серебряную медаль. Слава о высоком уровне подготовки полиатлетов в Котельниче гремит по всей стране. После трех побед подряд на российских чемпионатах, эта спортивная школа лидирует с большим отрывом от конкурентов.

На сегодняшний день котельничская секция полиатлона - сильнейшая в России и мире. Не удивительно, что родители хотят отдать своих детей именно в полиатлон. Но помещение, где расположена база секции, не позволяет принять новых ребят. Тренеру хотелось бы заниматься в новом, более просторном зале.

ПАВЕЛ ИГИТОВ, ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МБОУ ДОД ДЮСШ Г. КОТЕЛЬНИЧА ПО ПОЛИАТЛОНУ:
«Это мечта просто, потому что идёт поток в день по звонку бывает - запишите. Но это невозможно, у меня 4 группы, в очередь люди встают. Поэтому не могу я всех желающих обеспечить».
 
По планам городской администрации, рассматривается вопрос о выделении нового, более просторного и удобного помещения для секции полиатлона. Добавим, что ближайшие всероссийские соревнования по зимнему троеборью пройдут в Котельничском районе Кировской области с 22 по 26 марта.


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