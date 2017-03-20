Чемпионат по пожарно-спасательному спорту

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Кировские спасатели вышли на беговые дорожки. В городе прошел зимний чемпионат области по пожарно-прикладному спорту.Взмах стартового флажка, выстрел и - гонка началась. Скорость главный критерий победы на этих соревнованиях, но не единственный. Не менее важна сила и выносливость, чтобы преодолеть главное препятствие - учебную 4-этажную башню. Это спорт не во имя спорта, а во имя добра и спасения человеческих жизней.19 команд пожарный частей из разных районов Кировской области доказывают личным примером, что наши спасатели - лучшие. Эти соревнования - не столько доказать себе, на что ты способен, сколько довести до совершенства навыки спасателя.Кстати, в числе участников есть и представительницы прекрасного пола. Анна Югрина - радиотелефонист, отвечает за своевременный и четкий прием сообщений, поступивших на пункт связи пожарной части. Работа тоже требует оперативности, а соревнования - отличный повод еще раз проверить себя.