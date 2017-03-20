Чемпионат по пожарно-спасательному спорту
Взмах стартового флажка, выстрел и - гонка началась. Скорость главный критерий победы на этих соревнованиях, но не единственный. Не менее важна сила и выносливость, чтобы преодолеть главное препятствие - учебную 4-этажную башню. Это спорт не во имя спорта, а во имя добра и спасения человеческих жизней.
МИХАИЛ ЛИХАЧЕВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Не каждый год вот такие соревнования проводились ранее, то есть мы благодаря постоянству и постоянной такой кропотливой работе и обучению состава уже второй год проводим такие соревнования и вот они влияют на нашу служебную деятельность».
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Атмосфера действительно напряженная. Чемпионат проводится, в первую очередь, для проверки профессиональных навыков. Каждый сотрудник должен не только уметь тушить пожар, но и проводить спасательные работы».
19 команд пожарный частей из разных районов Кировской области доказывают личным примером, что наши спасатели - лучшие. Эти соревнования - не столько доказать себе, на что ты способен, сколько довести до совершенства навыки спасателя.
АЛЕКСАНДР ЛАГУНОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК):
«Навыки, чтобы были. В любой ситуации, чтобы ориентироваться, в экстремальной. Быстро соображать, всё такое».
Кстати, в числе участников есть и представительницы прекрасного пола. Анна Югрина - радиотелефонист, отвечает за своевременный и четкий прием сообщений, поступивших на пункт связи пожарной части. Работа тоже требует оперативности, а соревнования - отличный повод еще раз проверить себя.
АННА ЮГРИНА, СОТРУДНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ №5 Г. КИРОВА:
«Бежим домашний старт, как бы ничего сложного. Обычно на домашний стартах, особенно в конце сезона показывают самые высокие результаты, поэтому чувствую себя комфортно очень».
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