В Кирово-Чепецке проходит турнир для юных хоккеистов "Надежда"

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На чепецкой "Олимп-арене" начался первый этап поощрительного турнира для юных хоккеистов "Надежда". Название говорит само за себя: у спортсменов должна быть надежда на победу и право её реализовать.Поощрительный турнир "Надежда" проводится по инициативе полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича. Он продолжает знаменитый турнир детских хоккейных команд "Золотая шайба и будет проходить в три дня: 15, 20 и 23 марта.Заявки на участие в турнире подали команды из деревни Стулово, города Вятские Поляны, Арбажа, Пижанки, Зуевки, Фалёнок и Юрьи. Этот полноценный турнир - настоящий праздник спорта, который даст хоккеистам отыграться за недавние поражения.В торжественном открытии турнира принял участие и депутат Государственной Думы Рахим Азимов, который активно поддерживает этот турнир, и представители городской администрации. Победители и призёры турнира в каждой возрастной группе получат дипломы и кубки, но главной наградой для них станет само участие в турнире, который, по сути, продлил хоккейный сезон на полтора месяца.