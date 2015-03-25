В Кирово-Чепецке проходит турнир для юных хоккеистов "Надежда"
Поощрительный турнир "Надежда" проводится по инициативе полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича. Он продолжает знаменитый турнир детских хоккейных команд "Золотая шайба и будет проходить в три дня: 15, 20 и 23 марта.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В Приволжском федеральном округе проходит 2 турнира: "Золотая шайба" и "Надежда", в котором не играют победители, а играют все остальные. Это отличная возможность продлить спортивный сезон».
Заявки на участие в турнире подали команды из деревни Стулово, города Вятские Поляны, Арбажа, Пижанки, Зуевки, Фалёнок и Юрьи. Этот полноценный турнир - настоящий праздник спорта, который даст хоккеистам отыграться за недавние поражения.
АННА АЛЬМИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Спорт тем и интересен, что есть элемент удачи. Кому-то не повезло в основном сезоне. Есть шанс отыграться, завершить сезон с другим настроением».
В торжественном открытии турнира принял участие и депутат Государственной Думы Рахим Азимов, который активно поддерживает этот турнир, и представители городской администрации. Победители и призёры турнира в каждой возрастной группе получат дипломы и кубки, но главной наградой для них станет само участие в турнире, который, по сути, продлил хоккейный сезон на полтора месяца.
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