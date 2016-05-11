Поделиться новостью:

«Сегодня уже финал. Соревнования у нас проходят часто. Из разных городов приезжают, все рады, наград очень много».

В Слободском прошёл межрегиональный турнир по дзюдо "Дружба народов". Более 150 спортсменов из Приволжского Федерального Округа в двух возрастных категориях боролись за звание сильнейших.В нашей стране дзюдо - одно из самых популярных направлений боевых искусств. Рост интереса именно к дзюдо начался 18 лет назад. С тех пор Россия достигла серьезных успехов в этом виде спорта. Например, в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне наша сборная завоевала первые золотые медали в истории. Сегодняшний турнир для молодых спортсменов еще один шаг на пути к большим победам.Наблюдать за тем, как происходит схватка между совсем еще маленькими дзюдоистами очень интересно. Можно увидеть, как желание победить помогает преодолеть боль, как вовремя поданный совет тренера решает исход схватки.В соревнованиях приняли участие и представители национальных диаспор России, именно поэтому он называется "Дружба народов".Добавим, что помимо спортивной составляющей гостей праздника ждали выступления хореографических коллективов с национальными танцами и "видеомост" со спортсменами из других регионов Российской Федерации.