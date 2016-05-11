В Слободском прошёл межрегиональный турнир по дзюдо "Дружба народов"
В нашей стране дзюдо - одно из самых популярных направлений боевых искусств. Рост интереса именно к дзюдо начался 18 лет назад. С тех пор Россия достигла серьезных успехов в этом виде спорта. Например, в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне наша сборная завоевала первые золотые медали в истории. Сегодняшний турнир для молодых спортсменов еще один шаг на пути к большим победам.
ЗАИРБЕК ЛАБАЗАНОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На турнир приехали участники из 6 регионов Российской Федерации. Это братский турнир, он нужен, чтобы показать, что все мы живем в одной стране, у нас один президент, мы едины».
Наблюдать за тем, как происходит схватка между совсем еще маленькими дзюдоистами очень интересно. Можно увидеть, как желание победить помогает преодолеть боль, как вовремя поданный совет тренера решает исход схватки.
ВЯЧЕСЛАВ КАРАЙЧЕНЦЕВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА ПО ДЗЮДО:
«Я делал приёмы, а он не упал. Но я не сдавался. Мне помогли тренеры. Они меня хорошо тренируют».
В соревнованиях приняли участие и представители национальных диаспор России, именно поэтому он называется "Дружба народов".
ИЛЬЯ ШАЙТАНОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА ПО ДЗЮДО:
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