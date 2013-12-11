В Кирове прошел чемпионат по каратэ

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В прошлом году в областном центре впервые были проведены Чемпионат и Первенство области по всестилевому каратэ. Второй по счету турнир разительно отличался от дебютного. Выросло число участников, повысилось и качество судейства.Личное желание, хорошие наставники и должные условия занятий. Вот те киты, на которых должно базироваться становление любого каратиста. Об уровне подготовки ребят можно говорить только после турниров. Прошедшие Чемпионат и Первенство во Дворце Единоборств в их ряду с недавнего времени занимают особое положение.Когда лицом к лицу сходятся шестилетние мальчишки, для кого-то это может показаться забавным боем. Но чем старше они становятся, тем больше у зрителей уверенности. На татами будет серьезная схватка. Стремительные атаки и разящие удары. В основном, ногами в голову. Этот прием у Никиты Штина фирменный. Но, если надо, в ход пойдут и другие технические заготовки каратиста.Спокойно смотреть за происходящим сложно не только взрослым. Ведь выступление на турнире это как экзамен, который нельзя провалить.Егор скромничал. Поддержку адресовал девочке, которая занимается с ним в одном клубе. На турнире они были представлены в большом количестве. Киров, Котельнич, Яранск, Кильмезь, Даровской. Для областных школ каратэ это возможность проверить новичков в реальной боевой обстановке. Оказавшись в ней, Рома Шишкин получил хороший урок. Несмотря на занятое первое место.Наставники ребят считают. Участвуя на турнирах, дети должны делать большой шаг в совершенствовании не собственной техники, а самого себя.Чемпионат показал. Философию каратэ даже самые юные участники усваивают хорошо. Кроме них, не дали себя в обиду юноши, юниоры и взрослые спортсмены. Лучшие из лучших отобрались в состав сборной Кировской области по всестилевому каратэ. Кировчанам весной предстоит выступить на Первенстве страны и всероссийских соревнованиях в Казани.