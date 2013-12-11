В Кирове прошел чемпионат по каратэ
Личное желание, хорошие наставники и должные условия занятий. Вот те киты, на которых должно базироваться становление любого каратиста. Об уровне подготовки ребят можно говорить только после турниров. Прошедшие Чемпионат и Первенство во Дворце Единоборств в их ряду с недавнего времени занимают особое положение.
АНАСТАСИЯ БУТЫЛКИНА, СЕКРЕТАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Всестилевое каратэ отличается тем, что оно объединяет в одной организации представителей разных стилей, разных школ каратэ. Он сотрудничают между собой, находят общий язык, проводят общие мероприятия, общие турниры. Это добавляет им массовости, зрелищности».
Когда лицом к лицу сходятся шестилетние мальчишки, для кого-то это может показаться забавным боем. Но чем старше они становятся, тем больше у зрителей уверенности. На татами будет серьезная схватка. Стремительные атаки и разящие удары. В основном, ногами в голову. Этот прием у Никиты Штина фирменный. Но, если надо, в ход пойдут и другие технические заготовки каратиста.
НИКИТА ШТИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Ну, вертушки, удары в корпус».
Спокойно смотреть за происходящим сложно не только взрослым. Ведь выступление на турнире это как экзамен, который нельзя провалить.
ЕГОР ДАРКОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Это просто... ну... не знаю, почему я так переживаю».
Егор скромничал. Поддержку адресовал девочке, которая занимается с ним в одном клубе. На турнире они были представлены в большом количестве. Киров, Котельнич, Яранск, Кильмезь, Даровской. Для областных школ каратэ это возможность проверить новичков в реальной боевой обстановке. Оказавшись в ней, Рома Шишкин получил хороший урок. Несмотря на занятое первое место.
РОМАН ШИШКИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я руками как бы больше бью и у меня дыхалка заканчивается и мне становится тяжело».
Наставники ребят считают. Участвуя на турнирах, дети должны делать большой шаг в совершенствовании не собственной техники, а самого себя.
ВИКТОР САРАФАННИКОВ, ШИХАН 7 ДАН:
«По идее каратэ это борьба с самим собой. Ты сам себе доказываешь, что ты на что-то способен. Чтобы твои родители радовались, чтобы друзья тебя уважали, а кто-то и боялся».
Чемпионат показал. Философию каратэ даже самые юные участники усваивают хорошо. Кроме них, не дали себя в обиду юноши, юниоры и взрослые спортсмены. Лучшие из лучших отобрались в состав сборной Кировской области по всестилевому каратэ. Кировчанам весной предстоит выступить на Первенстве страны и всероссийских соревнованиях в Казани.
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