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В Кирове прошел чемпионат по каратэ

Вчера, 17:44 | Просмотров: 161 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В прошлом году в областном центре впервые были проведены Чемпионат и Первенство области по всестилевому каратэ. Второй по счету турнир разительно отличался от дебютного. Выросло число участников, повысилось и качество судейства.

Личное желание, хорошие наставники и должные условия занятий. Вот те киты, на которых должно базироваться становление любого каратиста. Об уровне подготовки ребят можно говорить только после турниров. Прошедшие Чемпионат и Первенство во Дворце Единоборств в их ряду с недавнего времени занимают особое положение.

В Кирове прошел чемпионат по каратэ АНАСТАСИЯ БУТЫЛКИНА, СЕКРЕТАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Всестилевое каратэ отличается тем, что оно объединяет в одной организации представителей разных стилей, разных школ каратэ. Он сотрудничают между собой, находят общий язык, проводят общие мероприятия, общие турниры. Это добавляет им массовости, зрелищности».
 
Когда лицом к лицу сходятся шестилетние мальчишки, для кого-то это может показаться забавным боем. Но чем старше они становятся, тем больше у зрителей уверенности. На татами будет серьезная схватка. Стремительные атаки и разящие удары. В основном, ногами в голову. Этот прием у Никиты Штина фирменный. Но, если надо, в ход пойдут и другие технические заготовки каратиста.

В Кирове прошел чемпионат по каратэ НИКИТА ШТИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Ну, вертушки, удары в корпус».

Спокойно смотреть за происходящим сложно не только взрослым. Ведь выступление на турнире это как экзамен, который нельзя провалить.

В Кирове прошел чемпионат по каратэ ЕГОР ДАРКОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Это просто... ну... не знаю, почему я так переживаю».

Егор скромничал. Поддержку адресовал девочке, которая занимается с ним в одном клубе. На турнире они были представлены в большом количестве. Киров, Котельнич, Яранск, Кильмезь, Даровской. Для областных школ каратэ это возможность проверить новичков в реальной боевой обстановке. Оказавшись в ней, Рома Шишкин получил хороший урок. Несмотря на занятое первое место.

В Кирове прошел чемпионат по каратэ РОМАН ШИШКИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я руками как бы больше бью и у меня дыхалка заканчивается и мне становится тяжело».
 
Наставники ребят считают. Участвуя на турнирах, дети должны делать большой шаг в совершенствовании не собственной техники, а самого себя.

В Кирове прошел чемпионат по каратэ ВИКТОР САРАФАННИКОВ, ШИХАН 7 ДАН:
«По идее каратэ это борьба с самим собой. Ты сам себе доказываешь, что ты на что-то способен. Чтобы твои родители радовались, чтобы друзья тебя уважали, а кто-то и боялся».

Чемпионат показал. Философию каратэ даже самые юные участники усваивают хорошо. Кроме них, не дали себя в обиду юноши, юниоры и взрослые спортсмены. Лучшие из лучших отобрались в состав сборной Кировской области по всестилевому каратэ. Кировчанам весной предстоит выступить на Первенстве страны и всероссийских соревнованиях в Казани.


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