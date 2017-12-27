Соревнования юных спортсменов по ски-кроссу
Даже для четырехлетних экстремалов ски-кросс теперь понятен и интересен. Впервые на гору старта они поднялись в конце декабря. Тогда прошло первые соревнования. Вторые обещали еще более увлекательную борьбу на склоне. На трассе появились, так называемые, волны. Что в некоторой степени усложняло скоростные дуэли участников.
НИКОЛАЙ ЦЕЛИЩЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Простая так то. Но ест там момент один. Там есть поворот закрытый и надо резко вывернуть.
У тебя получается?
Да».
Закладывание виражей у ребят получалось почти что профессионально. Да и по скорости они выглядели неплохо. Сказывалась специальная подготовка, на которую у тренеров ушла пара месяцев.
АЛЕКСАНДР ШИШКИН, ТРЕНЕР ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ:
«Самое главное, как и во многих видах, это равновесие. Это достаточно долгий процесс. Но если ребенок научился этому за первый год, дальше уже идем по технике».
Разнообразным занятиям дети только рады. Смотря старты по ски-кроссу по телевизору, они пытаются даже копировать движения профессионалов. До кумиров пока далеко. Но у некоторых видны проблески растущего мастерства. Есть и понимание того, как надо разложить силы по дистанции, чтобы финишировать первым.
АНДРЕЙ БОРТНИКОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я научился за этот год новым упражнениям. Я начал лучше кататься и получать медали. У меня одна только бронза. А все остальные это золотые медали».
Андрею Бортникову посчастливилось снова превзойти на трассе всех конкурентов. Заслуженную награду ему вручал президент федерации фристайла России. Алексей Курашов бывал в Кирове. Но в качестве руководителя приехал впервые. Впечатления от рабочей поездки и увиденных детских состязаний остались самыми положительными.
АЛЕКСЕЙ КУРАШОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФРИСТАЙЛА РОССИИ:
«Мы рады тому, что на малых горах, развиваются зимние виды спорта. И как не редко показывает наша спортивная практика с малых гор выходит очень много чемпионов мира и Олимпийских Игр. И то, что у детей есть возможность заниматься любимыми видами спорта и фристайлов, конечно, это хорошо».
Фристайл объединяет пять дисциплин. По словам Алексея Курашова, в областной центре региональная федерация при поддержке российской займется развитием некоторых направлений олимпийской дисциплины. А сами старты по ски-кроссу будут включаться в календарный спортивный план и становиться более приближенными к уровню проведения полноценных соревнований.
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