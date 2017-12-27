Соревнования юных спортсменов по ски-кроссу

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Попробовать себя в ски-кроссе юные горнолыжники и сноубордисты мечтали не первый год. Этой зимой им довелось не только начать тренироваться, но и соревноваться друг с другом на учебном склоне.Даже для четырехлетних экстремалов ски-кросс теперь понятен и интересен. Впервые на гору старта они поднялись в конце декабря. Тогда прошло первые соревнования. Вторые обещали еще более увлекательную борьбу на склоне. На трассе появились, так называемые, волны. Что в некоторой степени усложняло скоростные дуэли участников.Закладывание виражей у ребят получалось почти что профессионально. Да и по скорости они выглядели неплохо. Сказывалась специальная подготовка, на которую у тренеров ушла пара месяцев.Разнообразным занятиям дети только рады. Смотря старты по ски-кроссу по телевизору, они пытаются даже копировать движения профессионалов. До кумиров пока далеко. Но у некоторых видны проблески растущего мастерства. Есть и понимание того, как надо разложить силы по дистанции, чтобы финишировать первым.Андрею Бортникову посчастливилось снова превзойти на трассе всех конкурентов. Заслуженную награду ему вручал президент федерации фристайла России. Алексей Курашов бывал в Кирове. Но в качестве руководителя приехал впервые. Впечатления от рабочей поездки и увиденных детских состязаний остались самыми положительными.Фристайл объединяет пять дисциплин. По словам Алексея Курашова, в областной центре региональная федерация при поддержке российской займется развитием некоторых направлений олимпийской дисциплины. А сами старты по ски-кроссу будут включаться в календарный спортивный план и становиться более приближенными к уровню проведения полноценных соревнований.