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«Единственный недостаток то, что у нас занятий на льду бывает немного. Лед обычный, не искусственный. Буквально через неделю льда у нас уже не будет. Потом занимаемся в зале, на улице. Каким-то образом договариваемся, когда съездить в Киров, в Кирово-Чепецк».

В Кирово-Чепецке продолжаются игры турнира "Надежда" для команд, не сумевших стать призерами регионального этапа соревнований по хоккею "Золотая шайба". После старших юношей определился чемпион в средней возрастной группе.По составу участников хоккейная "Надежда" похожа на областной турнир среди детских районных команд. На сегодняшний день наиболее массовых охват игроков идет как раз в средней группе. Но вот уровень хоккейных дружин очень разный. На фоне остальных выделяются мальчишки из Стулово. Хотя они находятся в равных тренировочных условиях с соперниками из Пижанки, Нагорска, Юрьи и Советска.Несмотря на это, стуловская хоккейная школа пример для подражания. Каждый в год в группу подготовки берутся ребята еще с детского сада. Выстроена и командная вертикаль. От самых маленьких игроков до юношей. В "Золотой шайбе" теперь с ними принято считаться. Одна из команд была финалистом от области и съездила на главный, всероссийский этап турнира в Сочи.В финале "Надежды" команда из Стулово встречалась со слободским "Факелом". Статус поощрительного турнира не отразился на действиях игроков. Раз предоставлен шанс поиграть, значит надо им пользоваться. Наряду с мальчишками хоккейное мастерство показывали и девочки. Ирина Морданова играет с партнерами пять лет. С партнерами нашла полное взаимопонимание.В памяти осталась и любимая заброшенная шайба. Из-за ворот с подъемом клюшки.Узнала Ирина и какого теперь быть чемпионом. Обыграв слобожан 7-3, ребята из Стулово стали победителями "Надежды". И это уже второй подряд успех. Ранее на турнире бронзовые награды получила старшая команда из этой деревни. На очереди попытка войти в призеры по младшей возрастной группе.