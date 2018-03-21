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В Кирово-Чепецке продолжаются игры турнира "Надежда"

Вчера, 15:06 | Просмотров: 123 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Кирово-Чепецке продолжаются игры турнира "Надежда" для команд, не сумевших стать призерами регионального этапа соревнований по хоккею "Золотая шайба". После старших юношей определился чемпион в средней возрастной группе.

По составу участников хоккейная "Надежда" похожа на областной турнир среди детских районных команд. На сегодняшний день наиболее массовых охват игроков идет как раз в средней группе. Но вот уровень хоккейных дружин очень разный. На фоне остальных выделяются мальчишки из Стулово. Хотя они находятся в равных тренировочных условиях с соперниками из Пижанки, Нагорска, Юрьи и Советска.

В Кирово-Чепецке продолжаются игры турнира "Надежда" ЮРИЙ ПОТАПОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ Д.СТУЛОВО:
«Единственный недостаток то, что у нас занятий на льду бывает немного. Лед обычный, не искусственный. Буквально через неделю льда у нас уже не будет. Потом занимаемся в зале, на улице. Каким-то образом договариваемся, когда съездить в Киров, в Кирово-Чепецк».
 
 
Несмотря на это, стуловская хоккейная школа пример для подражания. Каждый в год в группу подготовки берутся ребята еще с детского сада. Выстроена и командная вертикаль. От самых маленьких игроков до юношей. В "Золотой шайбе" теперь с ними принято считаться. Одна из команд была финалистом от области и съездила на главный, всероссийский этап турнира в Сочи.

В Кирово-Чепецке продолжаются игры турнира "Надежда" ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Посмотрите, буквально за три сезона это произошло. В Стулово сделали хорошую, хоккейную коробку. Сейчас задача сделать ее в Слободском. Тренера, мы помогли формой. И вот, пожалуйста. Гол забили? Вот пока мы с вами снимаем, отличились мальчишки из Стулово».

В финале "Надежды" команда из Стулово встречалась со слободским "Факелом". Статус поощрительного турнира не отразился на действиях игроков. Раз предоставлен шанс поиграть, значит надо им пользоваться. Наряду с мальчишками хоккейное мастерство показывали и девочки. Ирина Морданова играет с партнерами пять лет. С партнерами нашла полное взаимопонимание.

В памяти осталась и любимая заброшенная шайба. Из-за ворот с подъемом клюшки.

В Кирово-Чепецке продолжаются игры турнира "Надежда" ИРИНА МОРДАНОВА, ИГРОК КОМАНДЫ Д. СТУЛОВО:
«Дома выхожу на улицу, тренируюсь, чтобы сделать этот подъем. И один раз не сомневалась в своих силах, вышла и попробовала».

Узнала Ирина и какого теперь быть чемпионом. Обыграв слобожан 7-3, ребята из Стулово стали победителями "Надежды". И это уже второй подряд успех. Ранее на турнире бронзовые награды получила старшая команда из этой деревни. На очереди попытка войти в призеры по младшей возрастной группе.


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