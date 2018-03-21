В Кирово-Чепецке продолжаются игры турнира "Надежда"
По составу участников хоккейная "Надежда" похожа на областной турнир среди детских районных команд. На сегодняшний день наиболее массовых охват игроков идет как раз в средней группе. Но вот уровень хоккейных дружин очень разный. На фоне остальных выделяются мальчишки из Стулово. Хотя они находятся в равных тренировочных условиях с соперниками из Пижанки, Нагорска, Юрьи и Советска.
ЮРИЙ ПОТАПОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ Д.СТУЛОВО:
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Посмотрите, буквально за три сезона это произошло. В Стулово сделали хорошую, хоккейную коробку. Сейчас задача сделать ее в Слободском. Тренера, мы помогли формой. И вот, пожалуйста. Гол забили? Вот пока мы с вами снимаем, отличились мальчишки из Стулово».
В финале "Надежды" команда из Стулово встречалась со слободским "Факелом". Статус поощрительного турнира не отразился на действиях игроков. Раз предоставлен шанс поиграть, значит надо им пользоваться. Наряду с мальчишками хоккейное мастерство показывали и девочки. Ирина Морданова играет с партнерами пять лет. С партнерами нашла полное взаимопонимание.
В памяти осталась и любимая заброшенная шайба. Из-за ворот с подъемом клюшки.
ИРИНА МОРДАНОВА, ИГРОК КОМАНДЫ Д. СТУЛОВО:
«Дома выхожу на улицу, тренируюсь, чтобы сделать этот подъем. И один раз не сомневалась в своих силах, вышла и попробовала».
Узнала Ирина и какого теперь быть чемпионом. Обыграв слобожан 7-3, ребята из Стулово стали победителями "Надежды". И это уже второй подряд успех. Ранее на турнире бронзовые награды получила старшая команда из этой деревни. На очереди попытка войти в призеры по младшей возрастной группе.
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