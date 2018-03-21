В Кирове стартовал чемпионат России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями
СЕРГЕЙ ТОЛКАЧЕВ, ТРЕНЕР ПО ПЛАВАНИЮ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ С СИНДРОМОМ ДАУНА:
«Это второй раз мы плывем на таких соревнованиях. В прошлом году мы заняли первое и второе место. Они были очень довольны. Самое главное для них это привезти домой медаль. Им зачастую родители что-то обещают за это. Новый телефон, игрушку или еще что-нибудь».
Спортивная цель есть и у пловцов с синдромом Вильямса и с нарушениями аутического спектра. Кроме них в "Быстрице" соревнуются первые номера российской паралимпийской сборной по плаванию. Их позиции трудно пошатнуть. Национальная команда была и остается сильнейшей в мире. Держат марку и кировские мастера. Михаил Кулябин, Андрей Шабалин и Екатерина Краева в родном бассейне вновь основные добытчики медалей для сборной команды области.
МИХАИЛ КУЛЯБИН, МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ПО ПЛАВАНИЮ:
«Ждал долго соревнования. Готовился к ним долго и серьезно. Отрабатывал задания, которые от меня требовались».
В отличие от других категорий, у представителей ЛИН в программах Паралимпиад всего четыре дистанции. И то, как на них смотрятся ведущие пловцы в стране, ключевой момент соревнований. Поэтому большее предпочтение отдается результату, а не занимаемому месту. Чемпионат, помимо предсказуемых побед фаворитов, открывает и новые имена, чьи результаты заставляют обратить на себя внимание тренеров национальной сборной. По-прежнему не отошедших от решения Международного паралимпийский комитет о не допуске россиян на Игры в Рио.
ТАТЬЯНА ОЛЬХОВАЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТА ЛИН ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ ПО СПОРТУ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ:
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