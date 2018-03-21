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В Кирове стартовал чемпионат России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями

Вчера, 17:42 | Просмотров: 125 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями рассматривает нашу область как площадку для большого проекта. На смену Чемпионата и Первенства России по лыжным гонкам пришли соревнования аналогичного ранга среди пловцов.
 
 
Все на должном, высоком уровне. Всероссийская федерация спорта ЛИН третий год подряд выбирает Киров как место проведения плавательного чемпионата. 29 регионов и 145 спортсменов. Сергею Толкачеву приходится переживать за троих воспитанников. Каждому тренер посвятил годы специфичной подготовки. Он занимается с детьми с синдромом Дауна. На дорожках солнечные дети не так быстры. Но ограниченные возможности не мешают им ощущать себя полноценными спортсменами. Для которых победа в бассейне одно из самых счастливых мгновений в жизни.

В Кирове стартовал чемпионат России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениямиСЕРГЕЙ ТОЛКАЧЕВ, ТРЕНЕР ПО ПЛАВАНИЮ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ С СИНДРОМОМ ДАУНА:
«Это второй раз мы плывем на таких соревнованиях. В прошлом году мы заняли первое и второе место. Они были очень довольны. Самое главное для них это привезти домой медаль. Им зачастую родители что-то обещают за это. Новый телефон, игрушку или еще что-нибудь».

Спортивная цель есть и у пловцов с синдромом Вильямса и с нарушениями аутического спектра. Кроме них в "Быстрице" соревнуются первые номера российской паралимпийской сборной по плаванию. Их позиции трудно пошатнуть. Национальная команда была и остается сильнейшей в мире. Держат марку и кировские мастера. Михаил Кулябин, Андрей Шабалин и Екатерина Краева в родном бассейне вновь основные добытчики медалей для сборной команды области.

В Кирове стартовал чемпионат России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениямиМИХАИЛ КУЛЯБИН, МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ПО ПЛАВАНИЮ:
«Ждал долго соревнования. Готовился к ним долго и серьезно. Отрабатывал задания, которые от меня требовались».

В отличие от других категорий, у представителей ЛИН в программах Паралимпиад всего четыре дистанции. И то, как на них смотрятся ведущие пловцы в стране, ключевой момент соревнований. Поэтому большее предпочтение отдается результату, а не занимаемому месту. Чемпионат, помимо предсказуемых побед фаворитов, открывает и новые имена, чьи результаты заставляют обратить на себя внимание тренеров национальной сборной. По-прежнему не отошедших от решения Международного паралимпийский комитет о не допуске россиян на Игры в Рио.

В Кирове стартовал чемпионат России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениямиТАТЬЯНА ОЛЬХОВАЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТА ЛИН ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ ПО СПОРТУ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ:
«Мы не знаем, как дальше будет. Для нашей федерации особенный удар. Потому что, у нас нет ни одного допинг случая. Вообще нет. И то, что мы получили это незаслуженное наказание, сложно объяснять спортсменам, почему их не пускают на Паралимпийские Игры».
 
 
Правда, дорога в большой спорт открыта по линии другой организации. Международной спортивной федерации для лиц с нарушением интеллекта. По итогам Чемпионата будет сформирована команда для участия в летних европейских играх INAS. Также сформируются списки основного и резервного состава сборной России по плаванию ЛИН на будущий год.


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