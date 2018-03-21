В Кирове стартовал чемпионат России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями

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«Мы не знаем, как дальше будет. Для нашей федерации особенный удар. Потому что, у нас нет ни одного допинг случая. Вообще нет. И то, что мы получили это незаслуженное наказание, сложно объяснять спортсменам, почему их не пускают на Паралимпийские Игры».

Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями рассматривает нашу область как площадку для большого проекта. На смену Чемпионата и Первенства России по лыжным гонкам пришли соревнования аналогичного ранга среди пловцов.Все на должном, высоком уровне. Всероссийская федерация спорта ЛИН третий год подряд выбирает Киров как место проведения плавательного чемпионата. 29 регионов и 145 спортсменов. Сергею Толкачеву приходится переживать за троих воспитанников. Каждому тренер посвятил годы специфичной подготовки. Он занимается с детьми с синдромом Дауна. На дорожках солнечные дети не так быстры. Но ограниченные возможности не мешают им ощущать себя полноценными спортсменами. Для которых победа в бассейне одно из самых счастливых мгновений в жизни.Спортивная цель есть и у пловцов с синдромом Вильямса и с нарушениями аутического спектра. Кроме них в "Быстрице" соревнуются первые номера российской паралимпийской сборной по плаванию. Их позиции трудно пошатнуть. Национальная команда была и остается сильнейшей в мире. Держат марку и кировские мастера. Михаил Кулябин, Андрей Шабалин и Екатерина Краева в родном бассейне вновь основные добытчики медалей для сборной команды области.В отличие от других категорий, у представителей ЛИН в программах Паралимпиад всего четыре дистанции. И то, как на них смотрятся ведущие пловцы в стране, ключевой момент соревнований. Поэтому большее предпочтение отдается результату, а не занимаемому месту. Чемпионат, помимо предсказуемых побед фаворитов, открывает и новые имена, чьи результаты заставляют обратить на себя внимание тренеров национальной сборной. По-прежнему не отошедших от решения Международного паралимпийский комитет о не допуске россиян на Игры в Рио.Правда, дорога в большой спорт открыта по линии другой организации. Международной спортивной федерации для лиц с нарушением интеллекта. По итогам Чемпионата будет сформирована команда для участия в летних европейских играх INAS. Также сформируются списки основного и резервного состава сборной России по плаванию ЛИН на будущий год.