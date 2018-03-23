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Новости / Спорт

В Кирове выбирают название для нового легкоатлетического манежа.

Сегодня, 15:08 | Просмотров: 179 | Версия для печати
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Первый этап народного конкурса завершился.
 
Жители Кирова и области присылали более 70-ти вариантов названия для нового спортивного объекта. Из них конкурсная комиссия выбрала семь: «Вятка-Арена», «Импульс-Арена», «Рекорд-Арена», «НИКА-Арена», «Вересники», «Лидер-Арена», «Конкордия».
 
На сайте министерства спорта и молодёжной политики Кировской области началось голосование за один из предложенных вариантов. Оно продлится до 30 марта включительно.
 
Итоги конкурсная комиссия подведёт до 13 апреля.
 
Награждение победителя состоится в день торжественного открытия легкоатлетического манежа.
 
Напомним, проект манежа соответствует требованиям международной ассоциации легкоатлетических федераций. Это позволит принимать в Кирове международные и всероссийские соревнования, а также готовить спортсменов на самом высоком уровне.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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