Итоги турнира юных хоккеистов «Надежда»
Ошибочно считать, что единичные зрители на трибунах не могут создать атмосферу большого матча. На турнире "Надежда" тихих игр не было. Тренерское и родительское сопереживание ощущалось каждую минуту.
ЕВГЕНИЯ СОРОКИНА, МАМА ХОККЕИСТА:
«Мы же мамы такие, нам кажется, что мы понимаем больше и тренера и игроков. Бывает разное. Кричим и радуемся и ругаемся».
Вот и этот финал бурно комментировался со скамейки и с трибун. В противостоянии сошлись непримиримые соперники. "Олимпия" против "Вятки". Это был единственная встреча за первое место без участия районных команд. Две из них, из Вятских Полян и Стулово, увезли домой Кубки "Надежды". Последний трофей среди младших юношей должен был достаться одной из ведущих хоккейных школ региона.
СЕРГЕЙ СОРОКИН, ИГРОК КОМАНДЫ "ВЯТКА" (Г.КИРОВ):
«Плюс в том, что мы разыгрывали все. Минусов не было почти».
В основном турнире "Золотой шайбы" спор между Кировым и Кирово-Чепецком вышел в пользу последних. Хотя все три решающих матча выдались очень упорными. А вот в финале "Надежды" превосходство одной из команд было очевидным. "Вятка" хозяйничала на половине "Олимпии" и методично в каждом из периодов увеличивала разницу в счете.
- Вятка чемпион, побеждает только он.
Так оно вышло и на практике. Кировчане забросили восемь шайб, а пропустили лишь одну. Чувствительное поражение олимпийцев не расстроило. Игровая карьера у ребят только начинается и каждый хочет добраться до ее вершины.
- Стать знаменитым хоккеистом и играть в сборной России.
Через нынешний розыгрыш "Золотой шайбы" прошли более 20 областных команд. Новичкам по сравнению со старожилами турнира трудно сразу пробиться в его финальную стадию. Но с каждым годом в нем обостряется конкуренция, и появляются хоккейные дружины, бросающие серьезный вызов школам Кирова и Кирово-Чепецка.
ИГОРЬ МАЛКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРНИРОВ "ЗОЛОТАЯ ШАЙБА" И "НАДЕЖДА":
«Команды младших возрастов уже более старательно работают, уже более ответственно играют, получают эмоциональное удовольствие от "Золотой шайбы". Но помимо этого, те, кто не попадают в финальную стадию, могут еще сделать один шаг к получению медали».
С учетом всех занятых призовых мест наибольший успех на турнире "Надежда" пришел к хоккеистам из Слободского района.
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