Юные воспитанники «Родины» завоевали медали международных стартов.

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В Швеции завершились игры первенства мира по хоккею с мячом среди юношей до 15 лет.

В финальном матче турнира россияне переиграли хозяев льда со счётом 5-2. В составе сборной России чемпионского титула удостоились трое кировчан: голкипер Иван Бровкин, защитник Олег Перминов и полузащитник Артур Шельпяков.

В эти же дни в Ульяновске проходило первенство мира среди юношей до 17 лет. Судьба золотых медалей также решалась в матче между сборными России и Швеции.

На этот раз успех был на стороне шведов - 4-2.

В составе российской команды серебряные медали завоевали воспитанники кировской хоккейной школы: защитник Григорий Кулдышев, полузащитник Никита Белошицкий и нападающий Дмитрий Кураев.