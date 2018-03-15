Кировчанин стал призером чемпионата мира по гонкам на собачьих упряжках
Денис Пшеницын живет в поселке Ганино, в своем доме. У него не одна, а пять собак: четыре хаски и один маламут. Для псов во дворе он оборудовал вольер и построил им собственный, по-собачьи благоустроенный дом.
ДЕНИС ПШЕНИЦЫН, ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ГОНКАМ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ:
ДЕНИС ПШЕНИЦЫН, ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ГОНКАМ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ:
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
- Сколько км в час можно разогнаться с двумя собаками?
- Средняя скорость 25, максимальная 40.
Соревнования в Швеции длились три дня, в каждый нужно было пробежать по 5 километров. Хаски, как и сам Денис, испытание выдержали более чем достойно и заняли почетное третье место.
ДЕНИС ПШЕНИЦЫН, ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ГОНКАМ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ:
«Трасса была самая сложная, которая бывала у меня на гонках. В первый день пришлось много обгонять, все в гору, было тяжело не только собакам, но и человеку».
Для Дениса и его псов мировая бронза - это самое большое спортивное достижение. До этого были победы на чемпионате России и в региональных гонках. На достигнутом кировчанин останавливаться не собирается и продолжает тренировки с надеждой стать самым быстрым в мире ездового спорта.
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