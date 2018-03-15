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Кировчанин стал призером чемпионата мира по гонкам на собачьих упряжках

Вчера, 12:45 | Просмотров: 175 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Кировчанин стал призером чемпионата мира по ездовому спорту на собаках - Денис Пшеницын привез из Швеции бронзу. Его хаски неоднократно становились лучшими в России. С чемпионской скоростью прокатилась и наш корреспондент Юлия Шалаева.

Денис Пшеницын живет в поселке Ганино, в своем доме. У него не одна, а пять собак: четыре хаски и один маламут. Для псов во дворе он оборудовал вольер и построил им собственный, по-собачьи благоустроенный дом.

Кировчанин стал призером чемпионата мира по гонкам на собачьих упряжкахДЕНИС ПШЕНИЦЫН, ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ГОНКАМ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ:
«Многие говорят, что за баня? Я говорю, это помещение для собак, они здесь живут: и кухня здесь, и спальные места».
 
Для своих собак он в буквальном смысле стелет соломку. Хаски для Дениса не просто друзья - это партнеры по спорту, а точнее, по гонками на собачьих упряжках. Все началось восемь лет назад, когда появился первый пес.

ДЕНИС ПШЕНИЦЫН, ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ГОНКАМ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ:
«Не я их выгуливал, а они меня. Я видел этот потенциал и силу, и нужно было направить его в нужное русло. Купил лыжи, шлейку, вышел в поле, подцепил собаку, она меня стала таскать. Получил удовольствие и собака получила удовольствие от того, что бегает».
 
 
Сейчас Денис гоняет на санях в упряжке из двух собак. Все происходит так - хаски прыгают в фургон, хозяин везет их в поле, там находит подходящую трассу, пристегивает шлейки к саням, и вперед.

Кировчанин стал призером чемпионата мира по гонкам на собачьих упряжкахЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Прелесть ездового спорта в том, что можно прокатиться с ветерком. Я не устояла. Меня будут катать эти два красавца - Финик и Дрогон. Поехали!».
 
 
Вот так же весело и резво эти хаски бежали дистанцию на чемпионате мира в Швеции. Правда, сейчас им немного тяжелее, вместо одного пушистые спортсмены везут двух пассажиров.

- Сколько км в час можно разогнаться с двумя собаками?
- Средняя скорость 25, максимальная 40.

Соревнования в Швеции длились три дня, в каждый нужно было пробежать по 5 километров. Хаски, как и сам Денис, испытание выдержали более чем достойно и заняли почетное третье место.

ДЕНИС ПШЕНИЦЫН, ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ГОНКАМ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ:
«Трасса была самая сложная, которая бывала у меня на гонках. В первый день пришлось много обгонять, все в гору, было тяжело не только собакам, но и человеку».

Для Дениса и его псов мировая бронза - это самое большое спортивное достижение. До этого были победы на чемпионате России и в региональных гонках. На достигнутом кировчанин останавливаться не собирается и продолжает тренировки с надеждой стать самым быстрым в мире ездового спорта.


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