Кировчанин стал призером чемпионата мира по гонкам на собачьих упряжках

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«Многие говорят, что за баня? Я говорю, это помещение для собак, они здесь живут: и кухня здесь, и спальные места».

Для своих собак он в буквальном смысле стелет соломку. Хаски для Дениса не просто друзья - это партнеры по спорту, а точнее, по гонками на собачьих упряжках. Все началось восемь лет назад, когда появился первый пес.



«Не я их выгуливал, а они меня. Я видел этот потенциал и силу, и нужно было направить его в нужное русло. Купил лыжи, шлейку, вышел в поле, подцепил собаку, она меня стала таскать. Получил удовольствие и собака получила удовольствие от того, что бегает».

«Прелесть ездового спорта в том, что можно прокатиться с ветерком. Я не устояла. Меня будут катать эти два красавца - Финик и Дрогон. Поехали!».

Кировчанин стал призером чемпионата мира по ездовому спорту на собаках - Денис Пшеницын привез из Швеции бронзу. Его хаски неоднократно становились лучшими в России. С чемпионской скоростью прокатилась и наш корреспондент Юлия Шалаева.Денис Пшеницын живет в поселке Ганино, в своем доме. У него не одна, а пять собак: четыре хаски и один маламут. Для псов во дворе он оборудовал вольер и построил им собственный, по-собачьи благоустроенный дом.Сейчас Денис гоняет на санях в упряжке из двух собак. Все происходит так - хаски прыгают в фургон, хозяин везет их в поле, там находит подходящую трассу, пристегивает шлейки к саням, и вперед.Вот так же весело и резво эти хаски бежали дистанцию на чемпионате мира в Швеции. Правда, сейчас им немного тяжелее, вместо одного пушистые спортсмены везут двух пассажиров.Соревнования в Швеции длились три дня, в каждый нужно было пробежать по 5 километров. Хаски, как и сам Денис, испытание выдержали более чем достойно и заняли почетное третье место.Для Дениса и его псов мировая бронза - это самое большое спортивное достижение. До этого были победы на чемпионате России и в региональных гонках. На достигнутом кировчанин останавливаться не собирается и продолжает тренировки с надеждой стать самым быстрым в мире ездового спорта.