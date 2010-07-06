Любовь Гурина может пополнить список Почетных граждан региона
Это медали и кубки человека, который в молодости пошел учиться на продавца. В училище Гурина и вытянула счастливый билет. Ей повезло заниматься с энтузиастами-преподавателями, любившими спорт. На результаты девушки обратил внимание и Анатолий Нивин. Великий тренер, как она его до сих пор называет. Именно он раскрыл потенциал Любовь Михайловны, получавшей огромное удовольствие от бега.
ЛЮБОВЬ ГУРИНА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ:
- Я знаю причину. Но я никому об этом не расскажу. Это останется со мной.
Был у Гуриной и период тренерской работы. Хотя считает, что она дается людям от бога. Ей же пришлось тренировать, использую методики любимого наставника и собственный опыт, сохраненный в записях личного спортивного дневника. Анна Альминова, Олег Княгин, Вика Романова, Наталья Шихова. Это лучшие ее воспитанники. Их могло быть и больше. Если сбылась мечта. Создание в области спортинтерната для легкоатлетов.
- Ну, очень много у нас в области талантливых детей в области. Очень много. Я не знаю, доживу ли я до этого счастливого времени. Но мечта, да, осталась.
Она продолжает держать связь с легкой атлетикой. На призы Гуриной проходят ежегодные соревнования "День бегуна". По-прежнему к ней обращаются с просьбой посмотреть на то или иного ребенка. Она старается не отказывать, но свободного времени слишком мало. Даже на отдых.
ЛЮБОВЬ ГУРИНА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ:
«На четыре месяца уезжали во Францию. Я с собой набирала книг. Вот мне до сих пор жалко, что они остались там. Потому, что обратно я не могла их увезти. Просто я бы сейчас с удовольствием некоторые бы перечитала».
Если человек ответственен, в первую очередь, сам перед собой - он обязательно станет успешным! Это слова Любови Гуриной, чье имя по праву золотыми буквами вписано в историю областного спорта.
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