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Любовь Гурина может пополнить список Почетных граждан региона

Сегодня, 18:05 | Просмотров: 74 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Известная спортсменка Любовь Гурина выдвинута на соискание звания Почетного гражданина Кировской области. С инициативой выступила группа общественных активистов.

Это медали и кубки человека, который в молодости пошел учиться на продавца. В училище Гурина и вытянула счастливый билет. Ей повезло заниматься с энтузиастами-преподавателями, любившими спорт. На результаты девушки обратил внимание и Анатолий Нивин. Великий тренер, как она его до сих пор называет. Именно он раскрыл потенциал Любовь Михайловны, получавшей огромное удовольствие от бега.

Любовь Гурина может пополнить список Почетных граждан регионаЛЮБОВЬ ГУРИНА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ:
«Как он говорил. Если я прихожу на тренировку, я должен ответить на три вопроса. Почему эта работа? Почему с такой скоростью? Почему такое количество? Конечно, мне очень трудно было отвечать на эти вопросы, но я пыталась, как могла. Что-то получалось, что-то не получалось».
 
 
Двухкратная чемпионка Европы, призер трех чемпионатов мира и действующая мировая рекордсменка в эстафете 4 по 800 метров. Главным достижением для себя Гурина считает серебро мирового чемпионата 93-го года. В основу того успеха легки изменения в тренировках под началом Нивина после Олимпиады в Барселоне. В ее карьере был еще и Сеул. Но участие в главных стартах четырехлетия у Гуриной получились безмедальными.

- Я знаю причину. Но я никому об этом не расскажу. Это останется со мной.

Был у Гуриной и период тренерской работы. Хотя считает, что она дается людям от бога. Ей же пришлось тренировать, использую методики любимого наставника и собственный опыт, сохраненный в записях личного спортивного дневника. Анна Альминова, Олег Княгин, Вика Романова, Наталья Шихова. Это лучшие ее воспитанники. Их могло быть и больше. Если сбылась мечта. Создание в области спортинтерната для легкоатлетов.

- Ну, очень много у нас в области талантливых детей в области. Очень много. Я не знаю, доживу ли я до этого счастливого времени. Но мечта, да, осталась.

Она продолжает держать связь с легкой атлетикой. На призы Гуриной проходят ежегодные соревнования "День бегуна". По-прежнему к ней обращаются с просьбой посмотреть на то или иного ребенка. Она старается не отказывать, но свободного времени слишком мало. Даже на отдых.

ЛЮБОВЬ ГУРИНА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ:
«На четыре месяца уезжали во Францию. Я с собой набирала книг. Вот мне до сих пор жалко, что они остались там. Потому, что обратно я не могла их увезти. Просто я бы сейчас с удовольствием некоторые бы перечитала».

Если человек ответственен, в первую очередь, сам перед собой - он обязательно станет успешным! Это слова Любови Гуриной, чье имя по праву золотыми буквами вписано в историю областного спорта.


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