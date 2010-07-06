Любовь Гурина может пополнить список Почетных граждан региона

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«Как он говорил. Если я прихожу на тренировку, я должен ответить на три вопроса. Почему эта работа? Почему с такой скоростью? Почему такое количество? Конечно, мне очень трудно было отвечать на эти вопросы, но я пыталась, как могла. Что-то получалось, что-то не получалось».

Известная спортсменка Любовь Гурина выдвинута на соискание звания Почетного гражданина Кировской области. С инициативой выступила группа общественных активистов.Это медали и кубки человека, который в молодости пошел учиться на продавца. В училище Гурина и вытянула счастливый билет. Ей повезло заниматься с энтузиастами-преподавателями, любившими спорт. На результаты девушки обратил внимание и Анатолий Нивин. Великий тренер, как она его до сих пор называет. Именно он раскрыл потенциал Любовь Михайловны, получавшей огромное удовольствие от бега.Двухкратная чемпионка Европы, призер трех чемпионатов мира и действующая мировая рекордсменка в эстафете 4 по 800 метров. Главным достижением для себя Гурина считает серебро мирового чемпионата 93-го года. В основу того успеха легки изменения в тренировках под началом Нивина после Олимпиады в Барселоне. В ее карьере был еще и Сеул. Но участие в главных стартах четырехлетия у Гуриной получились безмедальными.Был у Гуриной и период тренерской работы. Хотя считает, что она дается людям от бога. Ей же пришлось тренировать, использую методики любимого наставника и собственный опыт, сохраненный в записях личного спортивного дневника. Анна Альминова, Олег Княгин, Вика Романова, Наталья Шихова. Это лучшие ее воспитанники. Их могло быть и больше. Если сбылась мечта. Создание в области спортинтерната для легкоатлетов.Она продолжает держать связь с легкой атлетикой. На призы Гуриной проходят ежегодные соревнования "День бегуна". По-прежнему к ней обращаются с просьбой посмотреть на то или иного ребенка. Она старается не отказывать, но свободного времени слишком мало. Даже на отдых.Если человек ответственен, в первую очередь, сам перед собой - он обязательно станет успешным! Это слова Любови Гуриной, чье имя по праву золотыми буквами вписано в историю областного спорта.