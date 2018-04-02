В Верхошижемье прошел лыжный марафон Первенства России среди любителей
Для жителей Верхошижемья этот марафон больше, чем просто спортивное событие в календаре. Гонка - символ и визитная карточка поселка. Ее ждут и основательно к ней готовятся, чтобы превратить этот день в праздник. За годы проведения соревнование выросло как по масштабу, так и по количеству заявок, подаваемых на прохождение дистанций. Входя в 15 сильнейших марафонов страны, Верхошижемский по оценкам прошлого года вошел в десятку лучших.
ОЛЬГА СУСЛОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ МАРАФОНА:
- Наша цель в марафоне не бегать сильно. Надо пройти его, доказать, что можем это сделать.
- Раз вышел, надо дойти обязательно.
- Дай бог, поплюем, чтобы не было сходов.
К мартовским капризам погоды организаторам не привыкать. Но на этот раз участники стартовали в идеальных условиях. Согласно протоколам на дистанцию ушли около 400 спортсменов. Большинство отважилось на прохождение именно 50 километров. Трасса вдвое меньше отводилась исключительно для возрастных ветеранов. Это на первых порах марафонские забеги кажутся чем-то экстремальным. Но стоит их пробежать несколько раз как появляется уверенность. Я могу это сделать.
- Проверить свои силы. Для чего тогда вообще тренироваться.
Из новшеств марафона было предстартовое деление на коридоры. В них лыжники располагались в зависимости от прежних достижений. Таким образом, уже по сильнейшей первой группе можно было предположить. Победитель марафона будет оттуда. Два часа двенадцать минут. Ровно столько год назад потратил Дмитрий Горошников на прохождение марафона. Нынче его время оказалось быстрее. Это позволило кировчанину финишировать первым. Чем старше марафонец, тем велика вероятность того, что он не рискнет пробежать главную гонку соревнований. Но вместе с тем, люди понимают. Надо встать на лыжи и доказать себе, что ты способен на небольшой спортивный подвиг.
- Мы победили.
ЕВГЕНИЙ МОРАЛОВ, УЧАСТНИК ЛЫЖНОГО МАРАФОНА:
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