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В Верхошижемье прошел лыжный марафон Первенства России среди любителей

Вчера, 18:01 | Просмотров: 145 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Верхошижемье прошел лыжный марафон Первенства России среди любителейВ Верхошижемье прошел традиционный марафон, ставший финальным аккордом лыжного сезона. На дистанции в 25 и 50 километров спортсмены ушли в рамках марафонского Первенства России среди любителей.

Для жителей Верхошижемья этот марафон больше, чем просто спортивное событие в календаре. Гонка - символ и визитная карточка поселка. Ее ждут и основательно к ней готовятся, чтобы превратить этот день в праздник. За годы проведения соревнование выросло как по масштабу, так и по количеству заявок, подаваемых на прохождение дистанций. Входя в 15 сильнейших марафонов страны, Верхошижемский по оценкам прошлого года вошел в десятку лучших.

В Верхошижемье прошел лыжный марафон Первенства России среди любителейОЛЬГА СУСЛОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ МАРАФОНА:
«Вот в прошлый год у нас количество закончивших было 347. Мы на шестом месте. Но чтобы подняться на пятое, нам надо достигать примерно ну порядка 700 участников, которые закончат 50 километров».
 
 
Этот марафон отличается не только массовостью. Но и большим числом приезжих лыжников. Татарстан, Марий Эл, Москва, Новый Уренгой. Это далеко не все регионы, которые были представлены в списке лыжников, решившихся на марафон.

- Наша цель в марафоне не бегать сильно. Надо пройти его, доказать, что можем это сделать.
- Раз вышел, надо дойти обязательно.
- Дай бог, поплюем, чтобы не было сходов.

К мартовским капризам погоды организаторам не привыкать. Но на этот раз участники стартовали в идеальных условиях. Согласно протоколам на дистанцию ушли около 400 спортсменов. Большинство отважилось на прохождение именно 50 километров. Трасса вдвое меньше отводилась исключительно для возрастных ветеранов. Это на первых порах марафонские забеги кажутся чем-то экстремальным. Но стоит их пробежать несколько раз как появляется уверенность. Я могу это сделать.

- Проверить свои силы. Для чего тогда вообще тренироваться.

Из новшеств марафона было предстартовое деление на коридоры. В них лыжники располагались в зависимости от прежних достижений. Таким образом, уже по сильнейшей первой группе можно было предположить. Победитель марафона будет оттуда. Два часа двенадцать минут. Ровно столько год назад потратил Дмитрий Горошников на прохождение марафона. Нынче его время оказалось быстрее. Это позволило кировчанину финишировать первым. Чем старше марафонец, тем велика вероятность того, что он не рискнет пробежать главную гонку соревнований. Но вместе с тем, люди понимают. Надо встать на лыжи и доказать себе, что ты способен на небольшой спортивный подвиг.

- Мы победили.

В Верхошижемье прошел лыжный марафон Первенства России среди любителейЕВГЕНИЙ МОРАЛОВ, УЧАСТНИК ЛЫЖНОГО МАРАФОНА:
«Самому себя необходимо заставлять. В противном случае начинаешь полнеть. Надо всегда себя поддерживать в тонусе. Движение это жизнь».
 
 
Очередной Верхошижемский марафон стал историей. В нее вписаны новые имена чемпионов в различных возрастных группах. Но проигравших, в конечном итоге, не было. Ведь медаль на финише находила каждого, кто смог достойно закончить зимний лыжный сезон.


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