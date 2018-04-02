В Верхошижемье прошел лыжный марафон Первенства России среди любителей

Поделиться новостью:

«Вот в прошлый год у нас количество закончивших было 347. Мы на шестом месте. Но чтобы подняться на пятое, нам надо достигать примерно ну порядка 700 участников, которые закончат 50 километров».

«Самому себя необходимо заставлять. В противном случае начинаешь полнеть. Надо всегда себя поддерживать в тонусе. Движение это жизнь».