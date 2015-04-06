В Кирове прошел турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Пушкарева

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«Ребята набираются опыта на каждом старте. Каждые соревнования важны. Есть возможность сделать анализ после их проведения. Над какими-то нюансами поработать и тренироваться далее».

«Настраиваюсь, стараюсь. Потом вспоминаю все приемы, выхожу и начинаю бороться».

«Ну, как-то не получилось в этот раз. Готовился долго, думал получиться, а нет».

«У нас ожидался приезд трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина. Я его лично ездил, приглашал в Пермь. Но, к сожалению, не получилось».

В спорткомплексе "Заря" прошел ежегодный всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти заслуженного тренера РСФСР Владимира Пушкарева.Эффектно произвести захват, совершить ряд приемов и не дать противнику ни единого шанса сделать тоже самое. В этом и заключается класс и мастерство борцов. Когда им нет еще и 14, то победы в схватках бывают разными. Закономерными или случайными. Досрочными или балловыми.Схватка с соперником это тот первый промежуточный рубеж, к которому ребенок пришел спустя небольшое время после занятий в секции. Турнир памяти Пушкарева тем и примечателен, что каждый год предоставляет соревновательный шанс новичкам показать себя и некоторые им пользуются на твердую пятерку.Тренерские уроки не проходят даром. Большинство поединков за медали по накалу походили на мини-олимпийские финалы. Зрелищности борьбе добавляла порой неистовая поддержка зрителей.Родители Степана Облецова чем могут, помогают сыну вырасти в хорошего борца. Разбор полетов идет даже дома. Но на самих состязаниях все, что им остается это эмоционально поддержать ребенка. Степан к этому уже привык. Как и к завоеванию призовых мест. Рассчитывал бороться за медаль и на этом турнире. Но выступление послужило уроком. Кроме хорошей техники, должен быть и внутренний стержень, позволяющий не вешать нос, если поединок складывается не лучшим образом.Победы вдвойне приятны, если они приходят в конкуренции с незнакомыми сверстниками. Для кировчан такими оппонентами выступили ребята из 15 городов страны. В традициях турнира приглашать на него известных спортсменов.Карелин пообещал приехать в Киров и встретиться с юными спортсменами. На пушкаревском турнире они боролись в 20 весовых категориях. И хозяева ковра, как и в предыдущие годы, по общему числу завоеванных призовых мест превзошли команды гостей.