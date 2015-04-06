ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

04 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.5375
EURO: 70.9207
Погода в городе Кирове:
ночью:  +1...+3°C
утром:  +2...+4°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

В Кирове прошел турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Пушкарева

Вчера, 18:07 | Просмотров: 148 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
В спорткомплексе "Заря" прошел ежегодный всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти заслуженного тренера РСФСР Владимира Пушкарева.

Эффектно произвести захват, совершить ряд приемов и не дать противнику ни единого шанса сделать тоже самое. В этом и заключается класс и мастерство борцов. Когда им нет еще и 14, то победы в схватках бывают разными. Закономерными или случайными. Досрочными или балловыми.

В Кирове прошел турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира ПушкареваАЛЕКСЕЙ ЛЯЛИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ребята набираются опыта на каждом старте. Каждые соревнования важны. Есть возможность сделать анализ после их проведения. Над какими-то нюансами поработать и тренироваться далее».
 
 
Схватка с соперником это тот первый промежуточный рубеж, к которому ребенок пришел спустя небольшое время после занятий в секции. Турнир памяти Пушкарева тем и примечателен, что каждый год предоставляет соревновательный шанс новичкам показать себя и некоторые им пользуются на твердую пятерку.

В Кирове прошел турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира ПушкареваВАДИМ ПЕТРОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Настраиваюсь, стараюсь. Потом вспоминаю все приемы, выхожу и начинаю бороться».
 
 
Тренерские уроки не проходят даром. Большинство поединков за медали по накалу походили на мини-олимпийские финалы. Зрелищности борьбе добавляла порой неистовая поддержка зрителей.

- Давай, держать, выходи, выходи, да что ты делаешь.

Родители Степана Облецова чем могут, помогают сыну вырасти в хорошего борца. Разбор полетов идет даже дома. Но на самих состязаниях все, что им остается это эмоционально поддержать ребенка. Степан к этому уже привык. Как и к завоеванию призовых мест. Рассчитывал бороться за медаль и на этом турнире. Но выступление послужило уроком. Кроме хорошей техники, должен быть и внутренний стержень, позволяющий не вешать нос, если поединок складывается не лучшим образом.

В Кирове прошел турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира ПушкареваСЕРГЕЙ ОБЛЕЦОВ, ПАПА СПОРТСМЕНА:
«Каждый день маленькая жизнь проживается, каждое соревнование это огромный стресс для меня, для ребенка, для нашей семьи.... Терпеть».
 
 
 
В Кирове прошел турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира ПушкареваСТЕПАН ОБЛЕЦОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Ну, как-то не получилось в этот раз. Готовился долго, думал получиться, а нет».
 
 
Победы вдвойне приятны, если они приходят в конкуренции с незнакомыми сверстниками. Для кировчан такими оппонентами выступили ребята из 15 городов страны. В традициях турнира приглашать на него известных спортсменов.

В Кирове прошел турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира ПушкареваАЛЕКСАНДР МОРОЗОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР ОТДЕЛЕНИЯ ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ СШОР №8 Г. КИРОВА:
«У нас ожидался приезд трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина. Я его лично ездил, приглашал в Пермь. Но, к сожалению, не получилось».
 
 
Карелин пообещал приехать в Киров и встретиться с юными спортсменами. На пушкаревском турнире они боролись в 20 весовых категориях. И хозяева ковра, как и в предыдущие годы, по общему числу завоеванных призовых мест превзошли команды гостей.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области ищут подозреваемого в грабеже подростка.

20:16 03.04.2018


В Кировской области ищут подозреваемого в грабеже подростка.

Кировчане продолжают доверять дистанционным мошенникам.

19:59 03.04.2018


Кировчане продолжают доверять дистанционным мошенникам.

Кировская полиция поймала грабителя, напавшего на салон связи на улице Щорса.

19:48 03.04.2018


Кировская полиция поймала грабителя, напавшего на салон связи на улице Щорса.

Жительница Омутнинска пострадала от лже-банкира.

19:36 03.04.2018


Жительница Омутнинска пострадала от лже-банкира.

В Мурашинском районе полиция задержала трех подростков-«зацеперов».

16:51 03.04.2018


В Мурашинском районе полиция задержала трех подростков-«зацеперов».

Кировчан ожидают продолжительные выходные в майские праздники.

16:32 03.04.2018


Кировчан ожидают продолжительные выходные в майские праздники.

В Кировской области председателя правления СПК - колхоз "Ватажский" подозревают в мошенничестве.

16:03 03.04.2018


В Кировской области председателя правления СПК - колхоз "Ватажский" подозревают в мошенничестве.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове подвели итоги областного конкурса творческих работ «Городецкие мотивы»

20:00 03.04.2018


В Кирове подвели итоги областного конкурса творческих работ «Городецкие мотивы»

В Кирове прошел турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Пушкарева

18:07 03.04.2018


В Кирове прошел турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Пушкарева

Трещина в стене дома по улице Лепсе, 5 вызывает обеспокоенность жителей

18:05 03.04.2018


Трещина в стене дома по улице Лепсе, 5 вызывает обеспокоенность жителей

Стихийная свалка в поселке Новом

18:05 03.04.2018


Стихийная свалка в поселке Новом

Конкурс чтецов "Живая классика" во дворце творчества Мемориал

15:26 03.04.2018


Конкурс чтецов "Живая классика" во дворце творчества Мемориал

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера РСФСР Владимира Пушкарева

06.04.2015


Турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера РСФСР Владимира Пушкарева

Гостем борцовского турнира в Кирове стал олимпийский чемпион Алан Хугаев

30.03.2016


Гостем борцовского турнира в Кирове стал олимпийский чемпион Алан Хугаев

В Кирове завершился Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Кирова

04.04.2016


В Кирове завершился Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Кирова

15-й турнир по греко-римской борьбе на призы Владимира Погудина

02.12.2014


15-й турнир по греко-римской борьбе на призы Владимира Погудина

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

19.04.2011


Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Турнир по борьбе памяти Заслуженного тренера СССР Александра Дьяконова

03.10.2017


Турнир по борьбе памяти Заслуженного тренера СССР Александра Дьяконова

Популярные новости

МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

29.03.2018


МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

Чиновница из Советска подозревается в получении взятки

21.03.2018


Чиновница из Советска подозревается в получении взятки

В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

23.03.2018


В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

27.03.2018


В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

31.03.2018


В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

В Кировской области проходит региональный этап всероссийского конкурса "Учитель года"

26.03.2018


В Кировской области проходит региональный этап всероссийского конкурса "Учитель года"

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх