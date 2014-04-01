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В Кирове прошел межрегиональный турнир по художественной гимнастике "Вятская капель"

Вчера, 14:01 | Просмотров: 173 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Ежегодный межрегиональный турнир по художественной гимнастике "Вятская капель" вновь порадовал большим числом участниц и множеством ярких номеров, без которых в этом виде спорта побеждать сегодня крайне сложно. Что стоит за успехом гимнасток?

О значении матчевых встреч в гимнастике сказано уже многое. Но каждый подобный турнир способен стать поворотным моментом в карьере любой спортсменки. Для юных граций это еще и огромный стресс. Они только начинают догадываться. Насколько в будущем им будет сложно. Меняющиеся правила призваны повысить зрелищность выступлений гимнасток. Но даже при показе азов все должно выглядеть идеально.

В Кирове прошел межрегиональный турнир по художественной гимнастике "Вятская капель"ОЛЬГА ШИШКИНА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Ну, самые простые элементы для гимнастики, которые они учат, когда только приходят заниматься. Танцевальные шаги. Сейчас из этого состоят упражнения».
 
 
В любом возрасте сложно принять поражение. Вот и эта группа показала результат, на который не рассчитывала. После серии удачных выступлений обиднее всего остановиться на подступах к тройке призеров. Тренеру в таких случаях приходиться успокаивать и расстраивать на лучшее.

В Кирове прошел межрегиональный турнир по художественной гимнастике "Вятская капель"ВЕРОНИКА ПАЛКИНА, ТРЕНЕР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ:
«Спортсмены никогда не сдаются, идут вперед и улыбаться. Нам сняли несколько баллов за то, что мы не улыбаемся. Гимнастика у нас позитивный вид спорта, где нужно не только ноги тянуть, но и улыбаться».
 
 
Выйти быстро и без музыки, пожалуй, самая легкая часть выступления гимнасток в группах. В остальном, номер наполнен смыслом и тяжелой работой на ковре. Артистизм, оригинальность, хореография. Сборная области, как никто другой, должна уметь зарабатывать высокие баллы. На Чемпионате России кировчанки вошли в число двадцати лучших. Участие в "Вятской капели" было контрольным прогоном перед поездкой на Спартакиаду молодежи России.

В Кирове прошел межрегиональный турнир по художественной гимнастике "Вятская капель"ЕКАТЕРИНА НОВИКОВА, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Приехав с Чемпионата России, мы усложнили свою программу на целый балл. И вот сегодня мы ее обкатывали. Получилось не все. С обручами мы справились, а вот мячи и скакалки нас подвели».
 
 
За безупречным владением предметами стоят трудные, а где-то и изнуряющие тренировки. Именно этим в ближайшее время и предстоит заняться сборной области.

В Кирове прошел межрегиональный турнир по художественной гимнастике "Вятская капель"ЯНА БАРД, ЧЛЕН СБОРНОЙ ОБЛАСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ:
«Это очень интересно сам процесс становления программ, поиском чего-то нового. Всегда положительные эмоции приносит и новый опыт».
 
 
"Вятская капель" этой весной отзвучала как никогда громко. Более 350 спортсменок пытались показать всю красоту художественной гимнастики. Объективное судейство по итогам двух дней турнира расставило гимнасток по призовым местам. Победы пришли к воспитанницам всех кировских школ. Определенную пользу от соревнования вынесли и тренеры. Увидевшие, куда направить свой полет фантазии перед новым сезоном.


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