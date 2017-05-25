Кировские росгвардейцы победили на чемпионате ПФО по стрельбе.

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Соревнования прошли в Нижегородской области. В них приняли участие 180 военнослужащих и сотрудников в составе 20 команд.

Честь Управления Росгвадии по Кировской области защищали сотрудники вневедомственной охраны, ОМОНа и СОБРа. В Чемпионате приняли участие сильнейшие спортсмены округа.

Разрыв между соперниками был минимален. В личном зачете каждое попадание играло важную роль. При одинаковом количестве очков судьями соревнований для определения лучших подсчитывалось количество попаданий в «десятку».

В чемпионате приняли участие как женщины, так и мужчины.

По числу набранных баллов лидером турнира стала команда Управления Росгвардии по Кировской области, на втором месте - Управление Росгвардии по Республике Татарстан, на третьем - стрелки из Управления Росгвардии по Самарской области. Первое место по скоростной стрельбе из пистолета Макарова среди женщин завоевала старший сержант Надежда Юркина (г. Киров).

Кубки и медали победителям вручил исполняющий обязанности Командующего Приволжским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Михаил Урасов.