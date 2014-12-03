Киров принял этап "Кубка Золотого кольца" по плаванию

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«Я ждал их реально очень долго. И когда дожидался, это было праздником. Даже если старт был неуспешен. Приходилось ждать по полгода соревнования. Сейчас у детей намного больше возможностей соревноваться, ездить по разным городам и это очень приятно».

«Когда мои ребята плывут, сердце буквально выпрыгивает из ушей, головы, ото всюду. Это классно испытывать такие эмоции».

«Когда за тебя болеют бабушки, дедушки. Когда тебя видят, вот оно ощущение. Это самое ценное. Оно и даст развитие спорта и в нашей стране и победы на олимпийских играх».

«Надо стараться и получить его. Если бы я получила его, я бы разревелась от радости».

Рязань, Ярославль, Минск. Киров стал четвертым городом, которым принял этап "Кубка Золотого кольца" по плаванию. Эти соревнования проходят уже четвертый год, и участие в них принимают начинающие спортсмены. О старте, который для них является одним из главных в жизни, репортаж Романа Четверикова.Плавание один из тех видов спорта, где успехи приходят не случайно, а заслуженно. Стремление побеждать должно приходить с малых лет. Так считают организаторы "Кубка Золотого кольца", мотивирующие детей звездами отечественного плавания. В Киров они пригласили многократную чемпионку России Яну Мартынову и Никиту Коновалова. Пловца, который завоевывал мировые титулы на короткой воде. И он по-прежнему помнит, как нелегко было ему на начальном этапе карьеры при малом количестве стартов.Яна Мартынова называет детский плавательный Кубок мини-олимпиадой. Побывать на ней почетно, признается спортсменка. Впечатления от увиденного долго не отпускают.Турнир уникален и по своему формату. В программе есть заплывы в многоборье и эстафеты. Из стилей выбраны баттерфляй, брасс и кроль. Максимальная дистанция 800 метров. Между собой соревновались более 500 спортсменов из разных регионов России и Республики Беларусь.Как признаются тренеры, борьба за пьедестал в бассейнах становится все интереснее. Перспективных ребят немало. Да и сами юные спортсмены факт участия на Кубке, расценивают как огромное личное достижение.После Кирова «Кубок Золотого кольца» отправится в Калининград. Финальный этап соревнований примет Анапа. По его итогам можно будет смело называть новых звездочек плавания, которые в будущем смогут плыть к победам на российских Первенствах и Чемпионатах.