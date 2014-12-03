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Новости / Спорт

Киров принял этап "Кубка Золотого кольца" по плаванию

Вчера, 15:21 | Просмотров: 142 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Рязань, Ярославль, Минск. Киров стал четвертым городом, которым принял этап "Кубка Золотого кольца" по плаванию. Эти соревнования проходят уже четвертый год, и участие в них принимают начинающие спортсмены. О старте, который для них является одним из главных в жизни, репортаж Романа Четверикова.

Плавание один из тех видов спорта, где успехи приходят не случайно, а заслуженно. Стремление побеждать должно приходить с малых лет. Так считают организаторы "Кубка Золотого кольца", мотивирующие детей звездами отечественного плавания. В Киров они пригласили многократную чемпионку России Яну Мартынову и Никиту Коновалова. Пловца, который завоевывал мировые титулы на короткой воде. И он по-прежнему помнит, как нелегко было ему на начальном этапе карьеры при малом количестве стартов.

Киров принял этап "Кубка Золотого кольца" по плаваниюНИКИТА КОНОВАЛОВ, ЧЕМПИОН МИРА И ЕВРОПЫ ПО ПЛАВАНИЮ НА КОРОТКОЙ ВОДЕ:
«Я ждал их реально очень долго. И когда дожидался, это было праздником. Даже если старт был неуспешен. Приходилось ждать по полгода соревнования. Сейчас у детей намного больше возможностей соревноваться, ездить по разным городам и это очень приятно».
 
 
Яна Мартынова называет детский плавательный Кубок мини-олимпиадой. Побывать на ней почетно, признается спортсменка. Впечатления от увиденного долго не отпускают.

Киров принял этап "Кубка Золотого кольца" по плаваниюЯНА МАРТЫНОВА, МНОГОКРАТНЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТОВ МИРА, ЕВРОПЫ И РОССИИ:
«Когда мои ребята плывут, сердце буквально выпрыгивает из ушей, головы, ото всюду. Это классно испытывать такие эмоции».
 
 
Турнир уникален и по своему формату. В программе есть заплывы в многоборье и эстафеты. Из стилей выбраны баттерфляй, брасс и кроль. Максимальная дистанция 800 метров. Между собой соревновались более 500 спортсменов из разных регионов России и Республики Беларусь.

Киров принял этап "Кубка Золотого кольца" по плаваниюЕВГЕНИЙ ПОЗДЯЕВ, ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА:
«Когда за тебя болеют бабушки, дедушки. Когда тебя видят, вот оно ощущение. Это самое ценное. Оно и даст развитие спорта и в нашей стране и победы на олимпийских играх».
 
 
Как признаются тренеры, борьба за пьедестал в бассейнах становится все интереснее. Перспективных ребят немало. Да и сами юные спортсмены факт участия на Кубке, расценивают как огромное личное достижение.

Киров принял этап "Кубка Золотого кольца" по плаваниюТАНЯ КУДЫШОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ (ПЕРМСКИЙ КРАЙ):
«Мне очень понравились эти соревнования. У меня никогда такого впечатления не было. У меня настроение просто захватывает».
 
 
 
Киров принял этап "Кубка Золотого кольца" по плаваниюМАРИЯ КОРМЩИКОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ (КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«Надо стараться и получить его. Если бы я получила его, я бы разревелась от радости».
 
 
После Кирова «Кубок Золотого кольца» отправится в Калининград. Финальный этап соревнований примет Анапа. По его итогам можно будет смело называть новых звездочек плавания, которые в будущем смогут плыть к победам на российских Первенствах и Чемпионатах.


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