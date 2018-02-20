Кировские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по киокушинкай.

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Чемпионат и первенство Европы IFK по киокушинкай прошли в Армении.

В соревнованиях приняли участие 680 спортсменов из 28 стран мира. В состав сборной России вошли 11 представителей Кировской области.

Наши каратисты завоевали 9 медалей: три золотых, три серебряных и три бронзовых.

Чемпионкой Европы стала Екатерина Шемина. Кристина Голованова завоевала бронзовую медаль турнира. По итогам первенства в возрастной категории «юноши и девушки 14-15 лет» Карина Богданова завоевала золото, Екатерина Логинова стала второй, Анна Устюжанина и Антон Куликов заняли третью ступень пьедестала.

В возрастной категории «юниоры и юниорки 16-17 лет» Кирилл Леденцов стал обладателем золотой награды, Сергей Вахрамеев и Любовь Бакина завоевали серебряные медали турнира.

Сборная России заняла первое место в командном зачете, как первенства, так и чемпионата.