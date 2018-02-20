ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

11 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.3699
EURO: 76.8522
Погода в городе Кирове:
утром:  -1...+1°C
днём:  +2...+4°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Кировские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по киокушинкай.

Вчера, 15:54 | Просмотров: 127 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Чемпионат и первенство Европы IFK по киокушинкай прошли в Армении.
 
В соревнованиях приняли участие 680 спортсменов из 28 стран мира. В состав сборной России вошли 11 представителей Кировской области.
 
Наши каратисты завоевали 9 медалей: три золотых, три серебряных и три бронзовых.
 
Чемпионкой Европы стала Екатерина Шемина. Кристина Голованова завоевала бронзовую медаль турнира. По итогам первенства в возрастной категории «юноши и девушки 14-15 лет» Карина Богданова завоевала золото, Екатерина Логинова стала второй, Анна Устюжанина и Антон Куликов заняли третью ступень пьедестала.
 
В возрастной категории «юниоры и юниорки 16-17 лет» Кирилл Леденцов стал обладателем золотой награды, Сергей Вахрамеев и Любовь Бакина завоевали серебряные медали турнира.
 
Сборная России заняла первое место в командном зачете, как первенства, так и чемпионата.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Лузском районе вор, не успев отметить одну кражу, совершил другую

17:05 10.04.2018


В Лузском районе вор, не успев отметить одну кражу, совершил другую

Кировчане получат за март квитанции с корректировкой.

16:43 10.04.2018


Кировчане получат за март квитанции с корректировкой.

В Кирове выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

16:04 10.04.2018


В Кирове выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Кировские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по киокушинкай.

15:54 10.04.2018


Кировские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по киокушинкай.

В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

15:36 10.04.2018


В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

Кировчанина приговорили к обязательным работам за кражу пожертвований Детскому фонду.

15:24 10.04.2018


Кировчанина приговорили к обязательным работам за кражу пожертвований Детскому фонду.

В Кирове ограбили ломбард.

15:16 10.04.2018


В Кирове ограбили ломбард.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошел "Кубок братства краповых беретов"

20:48 10.04.2018


В Кирове прошел "Кубок братства краповых беретов"

В Кирове стартовал весенний призыв

20:47 10.04.2018


В Кирове стартовал весенний призыв

В Омутнинске мост пришел в движение

20:45 10.04.2018


В Омутнинске мост пришел в движение

В Кирово-Чепецке прошел турнир по дзюдо памяти Сергея Ожегова

17:44 10.04.2018


В Кирово-Чепецке прошел турнир по дзюдо памяти Сергея Ожегова

В Кирове проверили готовность системы оповещения о ЧС

17:43 10.04.2018


В Кирове проверили готовность системы оповещения о ЧС

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировские каратисты успешно выступили на чемпионате и первенстве России.

20.02.2018


Кировские каратисты успешно выступили на чемпионате и первенстве России.

Кировчане - победители Первенства России по тхэквондо

19.04.2017


Кировчане - победители Первенства России по тхэквондо

Кировчанки успешно выступили на чемпионате мира по киокусинкай

29.05.2017


Кировчанки успешно выступили на чемпионате мира по киокусинкай

Сборная Кировской области завоевала "серебро" юношеского Первенства России по лыжным гонкам.

23.02.2016


Сборная Кировской области завоевала "серебро" юношеского Первенства России по лыжным гонкам.

Кировские пловцы примут участие в Чемпионате Европы

21.01.2016


Кировские пловцы примут участие в Чемпионате Европы

Юные воспитанники «Родины» завоевали медали международных стартов.

26.03.2018


Юные воспитанники «Родины» завоевали медали международных стартов.

Популярные новости

МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

29.03.2018


МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

04.04.2018


Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

04.04.2018


В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

05.04.2018


Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

31.03.2018


В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

Жителей Кумён шокировали платежки за отопление

30.03.2018


Жителей Кумён шокировали платежки за отопление

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх