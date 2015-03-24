В Кирово-Чепецке прошел турнир по дзюдо памяти Сергея Ожегова

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В Кирово-Чепецке прошел всероссийский турнир по дзюдо памяти Героя России Сергея Ожегова. О его значении и результатах - репортаж Романа Четверикова.Данный турнир одно из ярких событий в календаре дзюдоистов. В отличие от тренировок им приходится ощутить на себе совсем иной груз ответственности. Когда нужно мысленно собрать воедино весь арсенал приемов и постараться использовать их в поединке, где от тренера уже мало что зависит. Целеустремленность - основной козырь мальчиков и девочек.Вклад наставников на татами пришлось показывать более ста тридцати дзюдоистам из 12 регионов Приволжья. Турнир Ожегова год от года только набирает обороты. Бороться спустя рукава не в правилах участников. Тем более, у хозяев татами. К домашним выступлениям кировчане готовятся особенно тщательно. На высоте и организаторская подготовка соревнования.Турнир проходил в рамках межрегионального этапа летней Спартакиады молодёжи России. Тем самым, шел отбор на финал, который в июле примет Пенза. Туда поедут только победители в своих возрастных категориях. Всего их было 15. В трех из них кировчане стали призерами. Наибольшие шансы на успех были у Матвея Исакова. Но его соперник по схватке за золото не пустил слобожанина на вершину пьедестала.По результатам двухдневных схваток первое общекомандное место заняли дзюдоисты из Самарской области. Позади себя он оставили спортсменов из Башкортостана и Пермского края. Сборная области разместилась в итоговом протоколе на седьмой позиции.