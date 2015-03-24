В Кирово-Чепецке прошел турнир по дзюдо памяти Сергея Ожегова
Данный турнир одно из ярких событий в календаре дзюдоистов. В отличие от тренировок им приходится ощутить на себе совсем иной груз ответственности. Когда нужно мысленно собрать воедино весь арсенал приемов и постараться использовать их в поединке, где от тренера уже мало что зависит. Целеустремленность - основной козырь мальчиков и девочек.
ЭМИН ГУСЕЙНОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Когда ты выходишь в борьбу надо быть уверенным. И ты тогда выиграешь и всех порвешь на первое место».
Вклад наставников на татами пришлось показывать более ста тридцати дзюдоистам из 12 регионов Приволжья. Турнир Ожегова год от года только набирает обороты. Бороться спустя рукава не в правилах участников. Тем более, у хозяев татами. К домашним выступлениям кировчане готовятся особенно тщательно. На высоте и организаторская подготовка соревнования.
ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О. МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Большое внимание зрителей, родители с большим удовольствием приходят поддержать. Поэтому, мы рады, что нам доверено право проведения данных соревнований».
ОЛЕГ ВАЛЕНЧУК, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы уже в течение многих лет зарекомендовали себя как честная, открытая площадка, в первую очередь по судейству».
Турнир проходил в рамках межрегионального этапа летней Спартакиады молодёжи России. Тем самым, шел отбор на финал, который в июле примет Пенза. Туда поедут только победители в своих возрастных категориях. Всего их было 15. В трех из них кировчане стали призерами. Наибольшие шансы на успех были у Матвея Исакова. Но его соперник по схватке за золото не пустил слобожанина на вершину пьедестала.
ДМИТРИЙ КОТЕЛЬНИКОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА (ПЕРМСКИЙ КРАЙ):
«Да все отлично. Чуть, конечно, сглупил. Но поборолись, мне понравилось».
По результатам двухдневных схваток первое общекомандное место заняли дзюдоисты из Самарской области. Позади себя он оставили спортсменов из Башкортостана и Пермского края. Сборная области разместилась в итоговом протоколе на седьмой позиции.
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