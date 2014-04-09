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В Кирове прошел "Кубок братства краповых беретов"

Вчера, 20:48 | Просмотров: 109 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Кирове собрались сильнейшие бойцы рукопашного боя, представляющие военно-патриотические клубы. В городе прошел "Кубок братства краповых беретов".

Приглашение на ковер, звук гонга и эмоциональные тренерские выкрики. Через все это пришлось пройти не одному поколению воспитанников военно-патриотических клубов области. За годы проведения некогда скромные по масштабу соревнования выросли в статусе. Изменился и сам рукопашный бой.

- Это когда дерутся без оружия.

Любая, даже секундная расслабленность, и ты уже проигрываешь по баллам. Заряженность на победу на этом Кубке - важнейшее слагаемое успеха. К одним он приходит через тяжелые поединки. Другим немного везет с соперниками, уступающими в классе.

В Кирове прошел "Кубок братства краповых беретов"АЛЕКСЕЙ МЕРКУШЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Синяк под глазом откуда? Да это после первого боя, размялся плохо. Вот и получил».

Очередной смотр готовности к армейским будням прошли воспитанники 14 военно-патриотических клубов. Для большинства из них рукопашный бой стал основным увлечением. А Александра Бовкуна он еще изменил и внутренне.

В Кирове прошел "Кубок братства краповых беретов"АЛЕКСАНДР БОВКУН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Больше стало силы воли и желания продолжать до конца».

Арсенал всех рукопашных приемов на Кубке зрители увидели в изобилии. Соревновались ребята от 12 до 20 лет и в каждой возрастной группе эмоции били через край. Те, кто постарше, представляют, что их может ждать на ковре, и они готовы без лишних подсказок победоносно идти по дистанции турнира. Не пропускают его ветераны боевых действий и первые победители и призеры. Со стороны видно, как наставники занимаются с подрастающим поколением и через рукопашный бой прививают ребятам навыки, характеризующие настоящих мужчин.

В Кирове прошел "Кубок братства краповых беретов"ОЛЕГ ХЛУСЬЯНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ РУКОПАШНОГО БОЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мне кажется, что молодежь любых поколений она хорошая. Все зависит от наставников. А они это энтузиасты дела, которое им нравиться. Это именно вот воспитание в духе патриотизма, физической и специальной подготовки».
 
 
На нынешнем розыгрыше Кубка к его традициям приобщились более 110 ребят. Они же поддержали и его ежегодную интригу, связанную с определением лучшей команды турнира. Сильнейшим стали рукопашники ДЮСШ Уржума. Второе место у бойцов омутнинского клуба "Патриот". Тройку призеров дополнили ребята клуба "Отчизна" из Вахрушей.


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