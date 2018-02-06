Кировские акробаты вновь выиграли Первенство мира
Тренеры Зуева и Симонова в пару поставили 8 лет назад. Первые успехи к ребятам пришли спустя три года. Сначала они заявили о себе на российском арене. Далее о кировчанах заговорили уже за пределами страны. Прорывом стал 2016-й и мировое Первенство в Китае. Наш дуэт с минимальным отрывом сумел опередить сильных британских акробатов. После чего, Андрей и Артем перешли в разряд звезд сборной России.
АРТЕМ СИМОНОВ, АНДРЕЙ ЗУЕВ:
«Можно лучше. Не можно, а надо лучше. Было много всяких переступаний, много мелких ошибок».
Мировые Первенства проходят раз в два года. Между ними кировчане блестяще выступили на европейском турнире, завоевав две золотые медали. Все, что от них требовалось в Бельгии, это еще на уровне квалификации соединить трудность, артистизм и выполнение элементов в единое целое. В финал проходил только один состав от страны.
Финальное упражнение было выполнено безукоризненно. По всем компонентам соперники уступили нашей паре. Почти балл ей проиграли белорусы и два британцы. Победа, как говорится, одержана на классе. И в этом немалая заслуга тренеров первой спортивной школы, где занимаются спортсмены.
МАКСИМ МИНИН, ТРЕНЕР ПО СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ СШОР №1:
«Серьезный прорыв мы сделали в мужских парах. Поскольку, она не первый год выезжает на крупные соревнования».
Побеждать на соревнованиях было, и остается главной задачей ребят на каждый сезон. Для этого им приходиться упорно тренироваться и до совершенства отрабатывать программы. Они все больше похожи на акробатическое искусство. Подстраиваться спортсменам приходиться и постоянно меняющиеся правила в спортивной акробатике.
МАКСИМ МИНИН, ТРЕНЕР ПО СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ СШОР №1:
«У мастеров спорта глобально меняется программа. Новые элементы, более сложные, эффектные. Надо с каждым годом удивлять и удивлять».
А вот высокие результаты Андрея и Артема мало кого удивляют. Они долго шли к цели, и сейчас пожинают плоды проделанной с наставниками работы, вознагражденной вторыми по счету золотыми медалями мирового Первенства.
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