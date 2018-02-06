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Кировские акробаты вновь выиграли Первенство мира. В бельгийском Антверпене Андрей Зуев и Артем Симонов превзошли всех своих конкурентов. О дуэте, которые сейчас олицетворяет областную акробатику Роман Четвериков.Тренеры Зуева и Симонова в пару поставили 8 лет назад. Первые успехи к ребятам пришли спустя три года. Сначала они заявили о себе на российском арене. Далее о кировчанах заговорили уже за пределами страны. Прорывом стал 2016-й и мировое Первенство в Китае. Наш дуэт с минимальным отрывом сумел опередить сильных британских акробатов. После чего, Андрей и Артем перешли в разряд звезд сборной России.Мировые Первенства проходят раз в два года. Между ними кировчане блестяще выступили на европейском турнире, завоевав две золотые медали. Все, что от них требовалось в Бельгии, это еще на уровне квалификации соединить трудность, артистизм и выполнение элементов в единое целое. В финал проходил только один состав от страны.Финальное упражнение было выполнено безукоризненно. По всем компонентам соперники уступили нашей паре. Почти балл ей проиграли белорусы и два британцы. Победа, как говорится, одержана на классе. И в этом немалая заслуга тренеров первой спортивной школы, где занимаются спортсмены.Побеждать на соревнованиях было, и остается главной задачей ребят на каждый сезон. Для этого им приходиться упорно тренироваться и до совершенства отрабатывать программы. Они все больше похожи на акробатическое искусство. Подстраиваться спортсменам приходиться и постоянно меняющиеся правила в спортивной акробатике.А вот высокие результаты Андрея и Артема мало кого удивляют. Они долго шли к цели, и сейчас пожинают плоды проделанной с наставниками работы, вознагражденной вторыми по счету золотыми медалями мирового Первенства.