Дворец Единоборств собрал юных бойцов на чемпионате области тхэквондо

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Слезы, переживания, восторг. Всю гамму чувств можно было увидеть на турнире по тхэквондо, прошедшем во Дворце Единоборств.Не разбираясь в версиях тхэквондо, ребята знают только одну вещь. У них есть пояс. Отличительный цвет спортсмена. Управлять их темпераментом целая наука, которая еще не до конца освоена тренерами и родителями. На ковре номер два взрослые и вовсе терялись. Там шли поединки в рамках детского фестиваля, откуда для многих и начинается путь к победам в тхэквондо.Программа фестиваля объединила одну из самых многочисленных групп занимающихся. Им нет еще и семи, а они уже серьезно экипированы и готовы идти в полный контакт. Тем более что награды гарантированы всем спортсменам, независимо от занятого места. В том числе и по программе "Стоп пойнт".У данного турнира была отличительная особенность. Областной центр идет в ногу со временем и вводит технические новшества. У каждого из ковров было табло, позволяющее видеть баллы и нарушения. С современной системой судейства столкнулись около двухсот спортсменов. К Веронике Петуховой она отнеслась благосклонно. Девочка три года занимается тхэквондо и неоднократно становилась победительницей разных турниров. Медалисткой она стала и на прошедшем турнире.Одни называют это попинались, другие, напротив, со знанием дела подходят к поединку. Принято считать, что месяц тренировок может заметить одно соревнование. И на каждом от ребенка требуется максимальная самоотдача. По-иному, в тхэквондо нельзя.Проведенный турнир расширил и значительно ряды "маленьких драконов". С приходом лета спортивная жизнь переместится в лагеря. Но помимо отдыха, наставники будут постепенно готовить ребят к покорению новых вершин в тхэквондо. В нем кировчане по итогам прошлого года сумели взять Кубок Европы.