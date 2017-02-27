Дворец Единоборств собрал юных бойцов на чемпионате области тхэквондо
Не разбираясь в версиях тхэквондо, ребята знают только одну вещь. У них есть пояс. Отличительный цвет спортсмена. Управлять их темпераментом целая наука, которая еще не до конца освоена тренерами и родителями. На ковре номер два взрослые и вовсе терялись. Там шли поединки в рамках детского фестиваля, откуда для многих и начинается путь к победам в тхэквондо.
АЛЕКСЕЙ СИНЦОВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ТХЭКВОНДО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Дети здесь отрабатывают дистанцию. Отрабатывают имитацию удара. Это им помогает в более старшем возрасте правильно действовать тактически и технически».
Программа фестиваля объединила одну из самых многочисленных групп занимающихся. Им нет еще и семи, а они уже серьезно экипированы и готовы идти в полный контакт. Тем более что награды гарантированы всем спортсменам, независимо от занятого места. В том числе и по программе "Стоп пойнт".
АЛЕКСЕЙ ШТЕЙЗЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Идут просто технические действия. Ребенок задел, остановили, дали балл. Они как бы бьются, но на самом деле это не полный контакт. Для детей интересно, это их первый опыт».
У данного турнира была отличительная особенность. Областной центр идет в ногу со временем и вводит технические новшества. У каждого из ковров было табло, позволяющее видеть баллы и нарушения. С современной системой судейства столкнулись около двухсот спортсменов. К Веронике Петуховой она отнеслась благосклонно. Девочка три года занимается тхэквондо и неоднократно становилась победительницей разных турниров. Медалисткой она стала и на прошедшем турнире.
ВЕРОНИКА ПЕТУХОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Удары бить руками и ногами. Знать, что есть две ноги и две руки».
Одни называют это попинались, другие, напротив, со знанием дела подходят к поединку. Принято считать, что месяц тренировок может заметить одно соревнование. И на каждом от ребенка требуется максимальная самоотдача. По-иному, в тхэквондо нельзя.
АННА ПЕНЬКОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Тренер очень часто говорит, что если ты будешь волноваться, то ты все забудешь и у тебя получиться ерунда. Это как у меня у подружки, она все забыла и у нее ничего не получилось».
Проведенный турнир расширил и значительно ряды "маленьких драконов". С приходом лета спортивная жизнь переместится в лагеря. Но помимо отдыха, наставники будут постепенно готовить ребят к покорению новых вершин в тхэквондо. В нем кировчане по итогам прошлого года сумели взять Кубок Европы.
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