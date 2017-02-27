ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

18 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.1454
EURO: 75.8448
Погода в городе Кирове:
утром:  +5...+7°C
днём:  +8...+10°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Дворец Единоборств собрал юных бойцов на чемпионате области тхэквондо

16 апреля 2018 18:10 | Просмотров: 168 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Слезы, переживания, восторг. Всю гамму чувств можно было увидеть на турнире по тхэквондо, прошедшем во Дворце Единоборств.

Не разбираясь в версиях тхэквондо, ребята знают только одну вещь. У них есть пояс. Отличительный цвет спортсмена. Управлять их темпераментом целая наука, которая еще не до конца освоена тренерами и родителями. На ковре номер два взрослые и вовсе терялись. Там шли поединки в рамках детского фестиваля, откуда для многих и начинается путь к победам в тхэквондо.

Дворец Единоборств собрал юных бойцов на чемпионате области тхэквондоАЛЕКСЕЙ СИНЦОВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ТХЭКВОНДО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Дети здесь отрабатывают дистанцию. Отрабатывают имитацию удара. Это им помогает в более старшем возрасте правильно действовать тактически и технически».
 
Программа фестиваля объединила одну из самых многочисленных групп занимающихся. Им нет еще и семи, а они уже серьезно экипированы и готовы идти в полный контакт. Тем более что награды гарантированы всем спортсменам, независимо от занятого места. В том числе и по программе "Стоп пойнт".

Дворец Единоборств собрал юных бойцов на чемпионате области тхэквондоАЛЕКСЕЙ ШТЕЙЗЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Идут просто технические действия. Ребенок задел, остановили, дали балл. Они как бы бьются, но на самом деле это не полный контакт. Для детей интересно, это их первый опыт».

У данного турнира была отличительная особенность. Областной центр идет в ногу со временем и вводит технические новшества. У каждого из ковров было табло, позволяющее видеть баллы и нарушения. С современной системой судейства столкнулись около двухсот спортсменов. К Веронике Петуховой она отнеслась благосклонно. Девочка три года занимается тхэквондо и неоднократно становилась победительницей разных турниров. Медалисткой она стала и на прошедшем турнире.

Дворец Единоборств собрал юных бойцов на чемпионате области тхэквондоВЕРОНИКА ПЕТУХОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Удары бить руками и ногами. Знать, что есть две ноги и две руки».

Одни называют это попинались, другие, напротив, со знанием дела подходят к поединку. Принято считать, что месяц тренировок может заметить одно соревнование. И на каждом от ребенка требуется максимальная самоотдача. По-иному, в тхэквондо нельзя.

Дворец Единоборств собрал юных бойцов на чемпионате области тхэквондоАННА ПЕНЬКОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Тренер очень часто говорит, что если ты будешь волноваться, то ты все забудешь и у тебя получиться ерунда. Это как у меня у подружки, она все забыла и у нее ничего не получилось».

Проведенный турнир расширил и значительно ряды "маленьких драконов". С приходом лета спортивная жизнь переместится в лагеря. Но помимо отдыха, наставники будут постепенно готовить ребят к покорению новых вершин в тхэквондо. В нем кировчане по итогам прошлого года сумели взять Кубок Европы.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировчанам раздадут 10 тысяч «георгиевских ленточек»

20:24 17.04.2018


Кировчанам раздадут 10 тысяч «георгиевских ленточек»

Михаил Бабич: против России устроена самая циничная провокация в истории

17:12 17.04.2018


Михаил Бабич: против России устроена самая циничная провокация в истории

Прокуратура еще раз проверит торгово-развлекательные центры Кирова

16:11 17.04.2018


Прокуратура еще раз проверит торгово-развлекательные центры Кирова

Вятка поднялась на 30 сантиметров

15:01 17.04.2018


Вятка поднялась на 30 сантиметров

Кировский сотрудник транспортной полиции получил госнаграду

11:45 17.04.2018


Кировский сотрудник транспортной полиции получил госнаграду

В музее К.Э.Циолковского, авиации и космонавтики - новый директор

11:08 17.04.2018


В музее К.Э.Циолковского, авиации и космонавтики - новый директор

В Кирове разыскивают похитительницу чужой сумки

10:50 17.04.2018


В Кирове разыскивают похитительницу чужой сумки

Все новости

Вести. Кировская область

Кировские дошкольники покорили вершины детского скалолазного центра

20:00 17.04.2018


Кировские дошкольники покорили вершины детского скалолазного центра

В Кирове прошел турнир по самбо

17:42 17.04.2018


В Кирове прошел турнир по самбо

Юный писатель из Кирово-Чепецка Максим Мильчаков

17:41 17.04.2018


Юный писатель из Кирово-Чепецка Максим Мильчаков

Двойной тариф за отопление переселенцам в Долгушино

17:40 17.04.2018


Двойной тариф за отопление переселенцам в Долгушино

Православные кировчане празднуют Радоницу

17:38 17.04.2018


Православные кировчане празднуют Радоницу

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Турнир по тхэквондо среди юных спортсменов 4-5 лет

27.02.2017


Турнир по тхэквондо среди юных спортсменов 4-5 лет

Тхэквондо

23.04.2013


Тхэквондо

Кировчанин - победитель Кубка Европы по тхэквондо

18.05.2017


Кировчанин - победитель Кубка Европы по тхэквондо

Кировчане - победители Первенства России по тхэквондо

19.04.2017


Кировчане - победители Первенства России по тхэквондо

В Кирове состоялись Чемпионат и Первенство области по тхэквондо

14.11.2016


В Кирове состоялись Чемпионат и Первенство области по тхэквондо

Кировские мастера тхэквондо удачно выступили на Чемпионате и Первенстве России

24.04.2017


Кировские мастера тхэквондо удачно выступили на Чемпионате и Первенстве России

Популярные новости

Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

04.04.2018


Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

04.04.2018


В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

05.04.2018


Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

10.04.2018


В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

Следственный комитет проводит обыски в администрации г. Кирова.

05.04.2018


Следственный комитет проводит обыски в администрации г. Кирова.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх