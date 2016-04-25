Кировские "Ангелы" борются за звание лучших в ПФО
Команда области «Ангелы» в 2018 году примет участие в турнире в третий раз. В составе - 17 лучших хоккеисток 2002-2005 годов рождения из разных районов. В прошлом году «Ангелам» не удалось попасть в тройку лидеров. На этих соревнованиях девушки рассчитывают на более высокий результат в связи с укреплением состава двумя сильными спортсменками.
Турнир пройдет с 17 по 19 апреля в Ледовом дворце «Марий Эл». Соперницами кировчанок станут хоккеистки из Перми, Самары и Нижнего Новгорода.
Напомним, что проект поддержки массового детского и юношеского хоккея успешно реализуется в регионах Приволжского федерального округа с 2014 года: проводятся всероссийский турнир «Золотая шайба» и поощрительный турнир «Надежда». Все мероприятия проходят под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабича. Руководство округа не оставляет без внимания и развитие женского хоккея. Яркий пример - межрегиональный турнир по хоккею среди девушек, который проводится в округе уже третий год подряд.
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