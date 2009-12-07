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В Кирове прошел турнир по самбо

Вчера, 17:42 | Просмотров: 133 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Без права на ошибку. В спортивном календаре не так много турниров по самбо. Один из них, открытый чемпионат города Кирова среди мужчин, собрал более 70 спортсменов.

Некоторые из соперников Виктора Бревнова ему годились в сыновья. Мужчина сейчас в самбо обретает вторую молодость. Ходит на тренировки, отрабатывает приемы и захваты, не отказывает себе в удовольствии и посоревноваться. На серьезные результаты, признается, особо не рассчитывает. Но и безвольно проигрывать не в его характере. Вот и на городском турнире Виктор дошел до финальной схватки, в которой, правда, не смог взять золотую медаль.

В Кирове прошел турнир по самбоВИКТОР БРЕВНОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Дорогу молодым. Он пуская переходит в большой спорт. А я дальше буду заниматься. Просто для себя».

Этот год для каждого самбиста значим. 80 лет назад самбо включили в число видов спорта, культивируемых в СССР. С того времени оно получило широкую популярность в нашей стране и по всему миру. Наши спортсмены по-прежнему доминируют на коврах. Но за победами стоит огромная тренировочная работа, отнимающая много сил.

В Кирове прошел турнир по самбоАЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«А у нас тренироваться очень сложно. Очень много технических действий в отличие от ударных видов. Это все шлифуется годами».

Городской турнир закрывал спортивный сезон. В целом, для кировчан он сложился успешно. Среди самбистов есть победители и призеры окружного Первенства. Неплохим было и выступление на Первенстве России с попаданием в сильнейшую десятку. Хотелось бы быть в тройке, говорят тренера. Одаренные ребята есть. Один из них Сергей Дробязко.

В Кирове прошел турнир по самбоСЕРГЕЙ ДРОБЯЗКО, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я сам завожусь перед схватками, понимаю, что могу победить. Соперники также занимаются, как и я. Так что не чего бояться, надо побеждать».

Награды Чемпионата города разыгрывались по девяти весовым категориям. В каждой зрители увидели борьбу с приставкой "супер". Самбо было и остается одним из самых зрелищных единоборств. И в следующий раз убедиться в этом можно будет уже только осенью. На чемпионате по боевому самбо.


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