Кировские дошкольники покорили вершины детского скалолазного центра
Желание лазать для ребенка так же естественно как бегать, прыгать, плавать. Занятия на скалодроме — это увлекательное и интересное времяпрепровождение. Это скажет любой родитель, кто когда-то решился привести ребенка в секцию скалолазания. И раз в год им приходится видеть, как их малыши по-взрослому взбираются на вершину.
ПАВЕЛ ШАБАЛИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
АНЯ БЯКОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я думаю, что нужно быть уверенным в себе. Делать так, чтобы было быстро и хорошо. Ноги ставить четко в зацепки, не смотреть вниз».
Учить детей скалолазанию можно уже с трёх лет. Именно в этом возрасте активно идет формирование движений. Но далеко не всегда малыши хорошо понимают, что такое дисциплина и не всегда умеют достаточно долго удерживать внимание при выполнении упражнений. Таким образом, «ощущение стенки» приходить с годами тренировок.
МАКСИМ ЕЛЬКИН, ПАПА СПОРТСМЕНА:
- Есть сложные, а есть и нет. Я почти по всем лазал.
Ожесточенной конкуренции в детских соревнованиях нет. Юные скалолазы поддерживали каждого соперника.
Не сдерживали эмоций и взрослые. Для кого-то это был первый опыт и знакомство с таким видом состязаний. Для других - привычный показ умений и навыков восхождения. Но впереди каждого спортсмена ждет дальнейшая подготовка и освоение разных техник. Возможно, в будущем они будут их показывать на межрегиональных детских стартах.
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