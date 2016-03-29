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Кировские дошкольники покорили вершины детского скалолазного центра

Вчера, 20:00 | Просмотров: 109 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Быстрые, смелые и ловкие. Кировские дошкольники покорили вершины детского скалолазного центра. За соревнованиями для самых маленьких экстремалов наблюдал Роман Четвериков.

Желание лазать для ребенка так же естественно как бегать, прыгать, плавать. Занятия на скалодроме — это увлекательное и интересное времяпрепровождение. Это скажет любой родитель, кто когда-то решился привести ребенка в секцию скалолазания. И раз в год им приходится видеть, как их малыши по-взрослому взбираются на вершину.

Кировские дошкольники покорили вершины детского скалолазного центра ПАВЕЛ ШАБАЛИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Родители не просто приходят посмотреть, как ребенок лазает. Они сами участвуют в процессе, в процесс воспитания. Т.е. ребенок становиться смелым, ловким, сильным, перестает бояться страха высоты. И родители помогают ему это сделать».
 
 
На городских соревнованиях для ребят до восьми лет традиционно две дисциплины - скорость и трудность. Обе они подразумевают проверку абсолютно разных качеств спортсменов.

Кировские дошкольники покорили вершины детского скалолазного центра АНЯ БЯКОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я думаю, что нужно быть уверенным в себе. Делать так, чтобы было быстро и хорошо. Ноги ставить четко в зацепки, не смотреть вниз».

Учить детей скалолазанию можно уже с трёх лет. Именно в этом возрасте активно идет формирование движений. Но далеко не всегда малыши хорошо понимают, что такое дисциплина и не всегда умеют достаточно долго удерживать внимание при выполнении упражнений. Таким образом, «ощущение стенки» приходить с годами тренировок.

МАКСИМ ЕЛЬКИН, ПАПА СПОРТСМЕНА:
«Потенциал где-то зреет, зреет, зреет. А потом он резко выплескивается и человек может сделать мощный рывок. Т.е. тут как пойдет».
 
 
Принято считать, что скалолазание это семейное увлечение. Георгий Сабанцев пока не решил, пойдет ли он по стопам родителей. Но с детского скалодрома его уже трудно снять. Как и его друга Ярослава. Довольно уверенно смотрящегося на вертикальных конструкциях.

- Есть сложные, а есть и нет. Я почти по всем лазал.

Ожесточенной конкуренции в детских соревнованиях нет. Юные скалолазы поддерживали каждого соперника.

Не сдерживали эмоций и взрослые. Для кого-то это был первый опыт и знакомство с таким видом состязаний. Для других - привычный показ умений и навыков восхождения. Но впереди каждого спортсмена ждет дальнейшая подготовка и освоение разных техник. Возможно, в будущем они будут их показывать на межрегиональных детских стартах.


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