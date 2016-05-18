Шестилетняя кировчанка переписывает историю российских шашек
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ, ПАПА МИЛЕНЫ:
«Сейчас, когда мы с ней играли, я проморгал шашку. Она провела мне простейшую комбинацию в три хода и потом, когда ставила дамку, вот по этой книге, по позиционной игре, поставила меня в такое положение, что у меня все шашки в одном углу. Сопротивление бесполезно. Я сдался».
Рядом с любимым зайцем Милена любить читать и другую литературу. Детскую. Она только в этом году пойдет в первый класс. И, по словам родителей, может стать там негласным лидером. Это одна из черт характера девочки.
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ, ПАПА МИЛЕНЫ:
«Зимой была история. Воспитательница ее оставила за старшую. Сказала, дети одевайтесь, пойдем на улицу. Дети одеваются. Воспитателя нет. Милена говорит. Все оделись. Да. Что стоим выходим».
От воспитателя Милена, конечно, получила слабое наказание. А вот от тренера по шашкам она слышит только слова одобрения. Давно ему не приходилось сталкиваться с ребенком, по природе одаренному цепкой памятью и удивительной работоспособностью.
МИЛЕНА АЛЕКСЕЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЕР РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ШАШКАМ:
«Я по-разному готовлюсь. В один день играю, задачи решаю. В другой дебюты разбираю, играю».
Соперников Милены ее возраст обычно ставит в тупик. Они не понимают, как можно проиграть шестилетней девочке, часто играющей даже с возрастными мастерами шашек. За два года Милена завоевала 16 медалей по многим разновидностях игры.
Особенно ценна медаль за первое место на Чемпионате ПФО по стоклеточным шашкам.
МИЛЕНА АЛЕКСЕЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЕР РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ШАШКАМ:
«Там очень большая доска, широкая. Надо на каждом ходу думать, и могут провести быстро комбинацию».
Победа на апрельском Первенстве России подтвердила большой потенциал Милены. Ее наставник убежден. В кировских шашках появилась большая звезда.
ИГОРЬ УМНОВ, ТРЕНЕР:
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