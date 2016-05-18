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Шестилетняя кировчанка переписывает историю российских шашек

Сегодня, 10:30 | Просмотров: 101 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Кировчанка выиграла Первенство России по русским шашкам. При чем, сделал это не подросток, а шестилетняя Милена Алексеева. О юной королеве шашек репортаж Романа Четверикова.
 
 
Ей суждено было сесть за доску. Папа, КМС по шашкам, часто играл дома с сыном. Милена сначала просто наблюдала, а затем начала сама разыгрывать комбинации. Первые проводила против брата. В пять лет уже вышла на уровень соревнований. С каждого родители привозят книги. Они сегодня и есть главный источник вдохновения для Милены. Она знает, как зажать, закрыть соперника или подсадить его на связку.

Шестилетняя кировчанка переписывает историю российских шашекАЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ, ПАПА МИЛЕНЫ:
«Сейчас, когда мы с ней играли, я проморгал шашку. Она провела мне простейшую комбинацию в три хода и потом, когда ставила дамку, вот по этой книге, по позиционной игре, поставила меня в такое положение, что у меня все шашки в одном углу. Сопротивление бесполезно. Я сдался».

Рядом с любимым зайцем Милена любить читать и другую литературу. Детскую. Она только в этом году пойдет в первый класс. И, по словам родителей, может стать там негласным лидером. Это одна из черт характера девочки.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ, ПАПА МИЛЕНЫ:
«Зимой была история. Воспитательница ее оставила за старшую. Сказала, дети одевайтесь, пойдем на улицу. Дети одеваются. Воспитателя нет. Милена говорит. Все оделись. Да. Что стоим выходим».

От воспитателя Милена, конечно, получила слабое наказание. А вот от тренера по шашкам она слышит только слова одобрения. Давно ему не приходилось сталкиваться с ребенком, по природе одаренному цепкой памятью и удивительной работоспособностью.

Шестилетняя кировчанка переписывает историю российских шашекМИЛЕНА АЛЕКСЕЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЕР РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ШАШКАМ:
«Я по-разному готовлюсь. В один день играю, задачи решаю. В другой дебюты разбираю, играю».

Соперников Милены ее возраст обычно ставит в тупик. Они не понимают, как можно проиграть шестилетней девочке, часто играющей даже с возрастными мастерами шашек. За два года Милена завоевала 16 медалей по многим разновидностях игры.

Особенно ценна медаль за первое место на Чемпионате ПФО по стоклеточным шашкам.

МИЛЕНА АЛЕКСЕЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЕР РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ШАШКАМ:
«Там очень большая доска, широкая. Надо на каждом ходу думать, и могут провести быстро комбинацию».

Победа на апрельском Первенстве России подтвердила большой потенциал Милены. Ее наставник убежден. В кировских шашках появилась большая звезда.

Шестилетняя кировчанка переписывает историю российских шашекИГОРЬ УМНОВ, ТРЕНЕР:
«Некоторые вот ой, тяжело, а некоторые ничего, им интересно. Вот такие как Милена очень редко попадаются. Есть там такой еще Ярослав. Его хлебом не корми, бежит в шашки играть днем и ночью. Но он такой импульсивный, а она поспокойнее».
 
 
В этом году Милене не раз предстоит сесть за игровой стол. Одним из турниров даже станет мировое Первенство. Подготовка к нему еще впереди. Хотя развитие стратегического мышления и зрительной памяти девочка с родителями использует почти каждую свободную минуту.


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