Шестилетняя кировчанка переписывает историю российских шашек

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«Некоторые вот ой, тяжело, а некоторые ничего, им интересно. Вот такие как Милена очень редко попадаются. Есть там такой еще Ярослав. Его хлебом не корми, бежит в шашки играть днем и ночью. Но он такой импульсивный, а она поспокойнее».

Кировчанка выиграла Первенство России по русским шашкам. При чем, сделал это не подросток, а шестилетняя Милена Алексеева. О юной королеве шашек репортаж Романа Четверикова.Ей суждено было сесть за доску. Папа, КМС по шашкам, часто играл дома с сыном. Милена сначала просто наблюдала, а затем начала сама разыгрывать комбинации. Первые проводила против брата. В пять лет уже вышла на уровень соревнований. С каждого родители привозят книги. Они сегодня и есть главный источник вдохновения для Милены. Она знает, как зажать, закрыть соперника или подсадить его на связку.Рядом с любимым зайцем Милена любить читать и другую литературу. Детскую. Она только в этом году пойдет в первый класс. И, по словам родителей, может стать там негласным лидером. Это одна из черт характера девочки.От воспитателя Милена, конечно, получила слабое наказание. А вот от тренера по шашкам она слышит только слова одобрения. Давно ему не приходилось сталкиваться с ребенком, по природе одаренному цепкой памятью и удивительной работоспособностью.Соперников Милены ее возраст обычно ставит в тупик. Они не понимают, как можно проиграть шестилетней девочке, часто играющей даже с возрастными мастерами шашек. За два года Милена завоевала 16 медалей по многим разновидностях игры.Особенно ценна медаль за первое место на Чемпионате ПФО по стоклеточным шашкам.Победа на апрельском Первенстве России подтвердила большой потенциал Милены. Ее наставник убежден. В кировских шашках появилась большая звезда.В этом году Милене не раз предстоит сесть за игровой стол. Одним из турниров даже станет мировое Первенство. Подготовка к нему еще впереди. Хотя развитие стратегического мышления и зрительной памяти девочка с родителями использует почти каждую свободную минуту.