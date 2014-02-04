Победы кировских рукопашников на Первенстве России в Туле

Поделиться новостью:

Кировские рукопашники возвращают былые позиции. В Туле прошло Первенство России, где наши спортсмены успешно побились за медали. Результат превзошел ожидания тренеров. С соревнований вернулись сразу четыре призера.Вот так, стиснув зубы и порой до изнеможения, рукопашники выполняют задания Николая Банникова. Каждая его тренировка это как сдача зачета. Все должно быть выполнено безупречно и с максимальной отдачей. Именно так шла подготовка к Первенству России. Турниру, который должен был дать ответ на вопрос. Готовы ли кировчане снова оказаться в числе сильнейших рукопашников страны.46 регионов и около 500 лучших молодых бойцов-рукопашников. При такой конкуренции завоевание медали выглядит сверхсложной задачей. Соня Яговцева поняла это уже по первому бою. Не без проблем, но он был ею выигран. А далее, кировчанку было не остановить. Удачно сочетая технику и тактику, она прошла до финала. Первого в карьере и сейчас, наверное, самого памятного. Соня победительница Первенства России.Для Ирины Черезовой рукопашный бой родная стихия. Девушка ехали на Первенство первым номером команды. Несмотря на то, что пропустила его в прошлом году. Новые соперницы Черезову ничуть не смутили. Она уверенно прошла всю турнирную дистанцию, вместившую в себя три боя. Плюс, еще один за золото.Медали Первенства, но только серебряного достоинства, завоевали Ирина Мартьянова и Владислав Фокин. Суммарный результат показал. Областной рукопашный бой пережил смену поколений. И теперь в нем появились новые лидеры с большим потенциалом.Для двух воспитанниц Центра Александра Невского мировое Первенство, как раз, следующий серьезный турнир. Целенаправленно готовится к нему Черезова и Яговцева начнут в середине августа на сборах. Сами соревнования пройдут в сентябре. В ставшем счастливом для нас городе-герое Туле.