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Победы кировских рукопашников на Первенстве России в Туле

Вчера, 12:03 | Просмотров: 144 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Кировские рукопашники возвращают былые позиции. В Туле прошло Первенство России, где наши спортсмены успешно побились за медали. Результат превзошел ожидания тренеров. С соревнований вернулись сразу четыре призера.

Вот так, стиснув зубы и порой до изнеможения, рукопашники выполняют задания Николая Банникова. Каждая его тренировка это как сдача зачета. Все должно быть выполнено безупречно и с максимальной отдачей. Именно так шла подготовка к Первенству России. Турниру, который должен был дать ответ на вопрос. Готовы ли кировчане снова оказаться в числе сильнейших рукопашников страны.

Победы кировских рукопашников на Первенстве России в ТулеНИКОЛАЙ БАННИКОВ, ТРЕНЕР ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Да, конечно, сами все понимали. Большой период предсоревновательный провели, ударные микроциклы. Тренировочных дней было по шесть в неделю. И они были готовы полностью к этому результату».
 
46 регионов и около 500 лучших молодых бойцов-рукопашников. При такой конкуренции завоевание медали выглядит сверхсложной задачей. Соня Яговцева поняла это уже по первому бою. Не без проблем, но он был ею выигран. А далее, кировчанку было не остановить. Удачно сочетая технику и тактику, она прошла до финала. Первого в карьере и сейчас, наверное, самого памятного. Соня победительница Первенства России.

Победы кировских рукопашников на Первенстве России в ТулеСОНЯ ЯГОВЦЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ 2018:
«Да, вроде, нормально. Недочеты, конечно, были. Будем их исправлять».
 
Для Ирины Черезовой рукопашный бой родная стихия. Девушка ехали на Первенство первым номером команды. Несмотря на то, что пропустила его в прошлом году. Новые соперницы Черезову ничуть не смутили. Она уверенно прошла всю турнирную дистанцию, вместившую в себя три боя. Плюс, еще один за золото.

Победы кировских рукопашников на Первенстве России в ТулеИРИНА ЧЕРЕЗОВА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ 2018:
«Там был последний день. Было сложно, все устали. И я провела схватку не досрочно. Три минуты было сложно».

Медали Первенства, но только серебряного достоинства, завоевали Ирина Мартьянова и Владислав Фокин. Суммарный результат показал. Областной рукопашный бой пережил смену поколений. И теперь в нем появились новые лидеры с большим потенциалом.

Победы кировских рукопашников на Первенстве России в ТулеОЛЕГ ХЛУСЬЯНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ РУКОПАШНОГО БОЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Были у нас единичные периоды, вот в лице Владислава Фокина. А вот девчонки сейчас прямо в гору пошли. С каждым месяцем прибавляют, и я думаю, что мировые турниры им по плечу».
 
Для двух воспитанниц Центра Александра Невского мировое Первенство, как раз, следующий серьезный турнир. Целенаправленно готовится к нему Черезова и Яговцева начнут в середине августа на сборах. Сами соревнования пройдут в сентябре. В ставшем счастливом для нас городе-герое Туле.


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