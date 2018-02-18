ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

24 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.7655
EURO: 75.7924
Погода в городе Кирове:
утром:  -2...0°C
днём:  0...+2°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Серебряный олимпийский призер Алексей Червоткин завершил сезон и приехал домой

Вчера, 12:06 | Просмотров: 181 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
Небольшая передышка перед новым стартом. Серебряный олимпийский призер Алексей Червоткин завершил сезон и приехал домой. Из Москвы он привез ценный подарок Правительства России, точнее, подарок привез Алексея в Киров.

Он всегда мечтал, чтобы музыку из машины было слышно на другом берегу. Простой деревенский парень Алексей Червоткин в свои 22 года исполнил уже не одну мечту - Леша стал серебряным олимпийским призером и владельцем шикарного "белого железного коня", который ему лично вручил премьер Дмитрий Медведев.

Серебряный олимпийский призер Алексей Червоткин завершил сезон и приехал домой АЛЕКСЕЙ ЧЕРВОТКИН, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ПХЕНЧХАНЕ:
«Я автомобиль оставлю себе, так как такую машину я смогу купить не скоро. Это хороший подарок, тем более это от Правительства, я считаю нужно ездить».
 
 
На новеньком авто Алексей поедет к родителям в поселок Даровской. Родные не видели его полгода. В октябре он уехал сначала на сборы, потом были "нон-стоп" гонки на Тур де Ски, кульминацией сезона стали Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, где Алексей Червоткин в составе эстафетной четверки завоевал для России серебро. Сейчас пора сделать передышку, говорит лыжник, привести мысли и эмоции в порядок.

АЛЕКСЕЙ ЧЕРВОТКИН, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ПХЕНЧХАНЕ:
«Отдохну психологически от всего этого. Родители знают, что мне нужно и не заводят разговоры о спорте. Когда такой сложный сезон выпадает, то эмоционально устаешь даже больше, чем физически».
 
 
Дебютная Олимпиада стала для Алексея настоящим испытанием на прочность. В эстафетную команду он был включен, не оправившись полностью от болезни. Простуженный, с сильным кашлем, Леша пролежал в больнице и не бегал целый месяц. Однако, на своем, эстафетном третьем этапе, он сумел удержать российскую четверку в лидерах. Наши лыжники финишировали вторыми вслед за норвежцами. Серебро эстафеты тренеры причислили к золотой победе.
СНХ в проходке

АЛЕКСЕЙ ЧЕРВОТКИН, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ПХЕНЧХАНЕ:
«И болезнь была, и непростой забег? В первую очередь - это хороший опыт. Мне 22 года, я молодой, к следующей олимпиаде мне будет 26, буду стараться учесть все нюансы этой олимпиады».
 
 
На отдых у Алексея всего месяц, да и тот он проведет, не прекращая пробежки и силовые тренировки. Впереди у лыжника новый сезон, и новый старт на чемпионате мира в Австрии.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

На железнодорожных станциях введен режим "Буран"

14:14 23.04.2018


На железнодорожных станциях введен режим "Буран"

Кировские подрядчики оказались не готовы к снегопаду

13:27 23.04.2018


Кировские подрядчики оказались не готовы к снегопаду

Школы работают в обычном режиме, но есть возможность учиться дистанционно

13:22 23.04.2018


Школы работают в обычном режиме, но есть возможность учиться дистанционно

ГИБДД поможет водителям на дороге

13:14 23.04.2018


ГИБДД поможет водителям на дороге

Вятка достигла уровня +127 см от нулевого поста

13:01 23.04.2018


Вятка достигла уровня +127 см от нулевого поста

Вятка перешла рубеж нулевого поста

15:46 20.04.2018


Вятка перешла рубеж нулевого поста

Этого Дня Победы она не дождалась...

15:43 20.04.2018


Этого Дня Победы она не дождалась...

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчане присоединились к международной акции «Тест по истории ВОВ»

20:50 23.04.2018


Кировчане присоединились к международной акции «Тест по истории ВОВ»

Территория Кировской области может стать более комфортной

20:47 23.04.2018


Территория Кировской области может стать более комфортной

Снежная стихия в Кирове не думает отступать

20:45 23.04.2018


Снежная стихия в Кирове не думает отступать

В Кирове представили премьеру фильма "Тренер"

20:00 23.04.2018


В Кирове представили премьеру фильма "Тренер"

В области официально закрылся хоккейный сезон

17:53 23.04.2018


В области официально закрылся хоккейный сезон

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировский лыжник стал серебряным призером Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

18.02.2018


Кировский лыжник стал серебряным призером Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Первый тренер олимпийца Алексея Червоткина рассказал о начале его спортивной карьеры

20.02.2018


Первый тренер олимпийца Алексея Червоткина рассказал о начале его спортивной карьеры

Кировский лыжник занял 12 место в олимпийском марафоне.

24.02.2018


Кировский лыжник занял 12 место в олимпийском марафоне.

Впечатления кировского конькобежца Алексея Суворова от участия в Олимпийских играх

27.02.2014


Впечатления кировского конькобежца Алексея Суворова от участия в Олимпийских играх

Серебряный призер

19.10.2010


Серебряный призер

Встреча юных кировских спортсменов с конькобежцем Алексеем Суворовым

09.02.2016


Встреча юных кировских спортсменов с конькобежцем Алексеем Суворовым

Популярные новости

В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

18.04.2018


Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

10.04.2018


В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

12.04.2018


В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

16.04.2018


Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх