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«Я автомобиль оставлю себе, так как такую машину я смогу купить не скоро. Это хороший подарок, тем более это от Правительства, я считаю нужно ездить».

«Отдохну психологически от всего этого. Родители знают, что мне нужно и не заводят разговоры о спорте. Когда такой сложный сезон выпадает, то эмоционально устаешь даже больше, чем физически».

«И болезнь была, и непростой забег? В первую очередь - это хороший опыт. Мне 22 года, я молодой, к следующей олимпиаде мне будет 26, буду стараться учесть все нюансы этой олимпиады».

Небольшая передышка перед новым стартом. Серебряный олимпийский призер Алексей Червоткин завершил сезон и приехал домой. Из Москвы он привез ценный подарок Правительства России, точнее, подарок привез Алексея в Киров.Он всегда мечтал, чтобы музыку из машины было слышно на другом берегу. Простой деревенский парень Алексей Червоткин в свои 22 года исполнил уже не одну мечту - Леша стал серебряным олимпийским призером и владельцем шикарного "белого железного коня", который ему лично вручил премьер Дмитрий Медведев.На новеньком авто Алексей поедет к родителям в поселок Даровской. Родные не видели его полгода. В октябре он уехал сначала на сборы, потом были "нон-стоп" гонки на Тур де Ски, кульминацией сезона стали Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, где Алексей Червоткин в составе эстафетной четверки завоевал для России серебро. Сейчас пора сделать передышку, говорит лыжник, привести мысли и эмоции в порядок.Дебютная Олимпиада стала для Алексея настоящим испытанием на прочность. В эстафетную команду он был включен, не оправившись полностью от болезни. Простуженный, с сильным кашлем, Леша пролежал в больнице и не бегал целый месяц. Однако, на своем, эстафетном третьем этапе, он сумел удержать российскую четверку в лидерах. Наши лыжники финишировали вторыми вслед за норвежцами. Серебро эстафеты тренеры причислили к золотой победе.СНХ в проходкеНа отдых у Алексея всего месяц, да и тот он проведет, не прекращая пробежки и силовые тренировки. Впереди у лыжника новый сезон, и новый старт на чемпионате мира в Австрии.