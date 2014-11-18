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Новости / Спорт

Кировская штангистка выиграла юниорское первенство России.

Сегодня, 12:47 | Просмотров: 96 | Версия для печати
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Соревнования прошли в Старом Осколе.
 
Выступая в весовой категории до 48 килограммов, мастер спорта Ксения Козина заняла первое место, набрав в сумме двоеборья 148 килограммов.
 
Такой результат укрепил позиции девушки в сборной России.
 
Сейчас 19-летняя спортсменка готовится к первенству Европы, которое пройдёт осенью в Испании.


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