В Кирове стартовал турнир по волейболу, посвященный памяти бойцов, погибших в локальных войнах и военных конфликтах
Турнир организован региональной спортивной организацией Динамо в память о воинах-кировчанах, погибших в военных конфликтах. В нём традиционно принимают участие команды органов безопасности и правопорядка.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Семь лет назад был придуман этот турнир, ваш покорный слуга тогда был уполномоченным по правам человека… Сотрудники силовых ведомств, контрольно-надзорных органов, они такие же люди как все и они тоже должны заниматься спортом, досуг должен быть и поэтому мы предложили обществу Динамо, а давайте организуем такой турнир, и вот это получилось и в течение семи лет ежегодно проходит. Ну, мы считаем, что это хорошо».
Действительно, на первый взгляд турнир ни чем не отличается от гражданского. Обычные мужчины, в спортивной форме. Только про службу не забывают даже тут. Все настроены очень серьезно, разогреваются перед началом и с прессой без разрешения руководства не общаются. В церемонии открытия приняли участие руководители разных силовых и правоохранительных структур. На построении, всем участникам еще раз напомнили, что этот турнир очень важная традиция для всех, кто носит форму.
АЛЕКСАНДР ПАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот та традиция, которая из года в год и от поколения в поколение передается, она действительно важна для всех нас. Потому, что право на жизнь это самое главное право. И это право надо защищать. Если мы его не будем защищать, то все остальные права, конечно, они останутся у нас только на бумаге».
Турнир будет проходить два дня, в нем примут участие команды ФСБ, УМВД, МЧС, а открылись спортивные состязания матчем между командами таможни и судебных приставов.
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