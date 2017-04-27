В Кирове стартовал турнир по волейболу, посвященный памяти бойцов, погибших в локальных войнах и военных конфликтах

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В Кирове стартовал турнир по волейболу, посвященный памяти кировчан, погибших в локальных войнах и военных конфликтах. Он проводится уже семь лет, и в нем традиционно участвуют команды ФСБ, МВД, ФСИН, МЧС и службы судебных приставов.Турнир организован региональной спортивной организацией Динамо в память о воинах-кировчанах, погибших в военных конфликтах. В нём традиционно принимают участие команды органов безопасности и правопорядка.Действительно, на первый взгляд турнир ни чем не отличается от гражданского. Обычные мужчины, в спортивной форме. Только про службу не забывают даже тут. Все настроены очень серьезно, разогреваются перед началом и с прессой без разрешения руководства не общаются. В церемонии открытия приняли участие руководители разных силовых и правоохранительных структур. На построении, всем участникам еще раз напомнили, что этот турнир очень важная традиция для всех, кто носит форму.Турнир будет проходить два дня, в нем примут участие команды ФСБ, УМВД, МЧС, а открылись спортивные состязания матчем между командами таможни и судебных приставов.