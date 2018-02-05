Впервые за 18 лет соревнования по велотуризму прошли не на открытой местности

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2Перенос предмета, вот ворота детям которые могут задеть. На лабиринте могут велосипед посложнее повернуть».

«Ну где-то равновесие. А где-то надо аккуратно. Большие заезды, завороты».

Велосипедисты ушли под крышу. Впервые за 18 лет Первенство города по велотуризму прошло в манеже Лесопромышленного колледжа. Что из этого получилось?Стесненные условия добавили соревнованиям сложности. Но они только в радость велоэкстремалам. Гоночный полигон был подготовлен для двух дистанций. По фигурному вождению и велотриалу. На каждом - элементы, требующие от участника почти филигранного вождения велосипеда.Выйти на старт на Первенстве мог любой желающий. Будь то опытный спортсмен или ребенок, впервые севший на велосипед. Результат определялся по сумме набранных баллов. Ошибки штрафовались. Их максимальное количество Кирилл Будкин набрал на кольце, колее и стоп-линии. Но это было ему простительно. Кириллу всего четыре года. Специально к Первенству он не готовился.Более старшие велотуристы на дистанции выглядели собраннее. У них был опыт и уже некое мастерство прохождения трассы.Как и на любом соревновании, здесь не обошлось без родительского волнения. Дети идут по стопам пап и мам, увлеченных велоспортом. И заезды в манеже дополнительное испытание, которое кто-то прошел с улыбкой на лице, а кто-то закончил со слезами.Через Первенство также прошли почти все известные кировские спортсмены-велоэкстремалы. Сезон только начинается. Поэтому проверка готовности к нему вышла у них на первый план. Между тем, по итогам непростого старта сформировалась сборная Кировской области для участия в крупнейших соревнованиях Приволжского федерального округа - "Туриада 2018".