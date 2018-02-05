Впервые за 18 лет соревнования по велотуризму прошли не на открытой местности
Стесненные условия добавили соревнованиям сложности. Но они только в радость велоэкстремалам. Гоночный полигон был подготовлен для двух дистанций. По фигурному вождению и велотриалу. На каждом - элементы, требующие от участника почти филигранного вождения велосипеда.
ЕВГЕНИЙ МАШКОВЦЕВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
СЕРГЕЙ БУДКИН, ПАПА КИРИЛЛА:
«Мы постоянно катаемся и по пересеченной местности в парках и на площадках на асфальте. Поэтому, ребенок сам по себе готов к такому и справился достойно».
КИРИЛЛ БУДКИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я быстро на нем езжу и быстрее даже».
Более старшие велотуристы на дистанции выглядели собраннее. У них был опыт и уже некое мастерство прохождения трассы.
ЕВГЕНИЙ ЛЕУШИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
НАТАЛЬЯ ИГНАШКИНА, МАМА УЧАСТНИКА:
«Всегда стремишься к лучшему. Поэтому, хочется всегда достижений таких без помарок».
Через Первенство также прошли почти все известные кировские спортсмены-велоэкстремалы. Сезон только начинается. Поэтому проверка готовности к нему вышла у них на первый план. Между тем, по итогам непростого старта сформировалась сборная Кировской области для участия в крупнейших соревнованиях Приволжского федерального округа - "Туриада 2018".
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
25.04.2018