В Кирове прошел турнир по программе силового двоеборья

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«Первый раз заревела честно. Ну не знаю. Может быть, какая то боязнь то, что в первый раз, такие соревнования. Мне страшно, ему страшно. Перенервничали оба».

«Они направлены, специализированы на это. А я не профессионально этим занимаюсь. Просто пришел выступить, получить адреналин».

«Они сразу так виснуть и начинают сильно. Рвение такое у них. Даже стремление я бы сказал».

ДЮЦ Октябрьского района города Кирова в очередной раз стал местом проведения соревнований среди сильных молодых людей. Некоторые из участников турнира по программе силового двоеборья своими результатами, буквально, впечатлили зрителей и соперников.Потенциал это мальчишки уже заметили многие. Влад Черепанов в свои семь лет жмет штангу без страха в глазах. Первой это увидела учительница физкультуры школы-интерната города Советска. Благодаря ей, ребенок приобщился к русскому жиму и теперь ежедневно занимается. Дома с гантелями и в зале на станке. Довелось Владу поучаствовать и на первом в жизни международном турнире. В памяти у него и у мамы он отложился занятым призовым местом.В отличие от Влада Сергей Шабалин совмещает штангу с воркаутом. Говорит, что без хорошей физической подготовки сложно выполнять некоторые элементы уличной гимнастики. Гордится он и личным рекордом в поднятии штанги. Правда, на турнире сам для себя поставил скромные цели, видя, кто у него будет в соперниках.Показать желание, терпение и умения. Русский жим еще недавно казался непростым видом спорта. А сейчас эти мальчишки и девчонки готовы по несколько десятков раз поднимать снаряд и все благодаря подготовке, которую они начали после знакомства с силовыми упражнениями. К штанге на турнире добавилась и перекладина. Но даже на подтягиваниях многих было не остановить.У жимового движения в области широкий охват. К нему приобщились воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья и молодежь, представлявшая на соревнованиях заводские коллективы. Чемпионы определялись по суммарному результату в силовом двоеборье. Большинство сделало первое усиление над собой и опробовало новый вид спорта.Команды Советска, клуба "Грин" и ДЮЦ города Слободского. Такой выглядела призовая тройка после подведения итогов турнира. Следующий будет посвящен окончанию учебного года.