Кировские бодибилдеры выступят на Кубке России.

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Соревнования стартуют в Санкт-Петербурге.

В состав кировской команды вошли семеро атлетов, в том числе три женщины.

Самый возрастной участник - Александр Ончуров, выступающий в категории «Мастерс». В свои шестьдесят девять лет он находится в прекрасной физической форме и не пропускает ни одни соревнования.

В рамках турнира пройдёт конференция Федерации бодибилдинга России, на которой предстоит избрать нового президента.

Одним из претендентов на этот пост является уроженец Кирово-Чепецка, чемпион мира Александр Вишневский.