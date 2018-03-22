Кировские бодибилдеры выступят на Кубке России.
Соревнования стартуют в Санкт-Петербурге.
В состав кировской команды вошли семеро атлетов, в том числе три женщины.
Самый возрастной участник - Александр Ончуров, выступающий в категории «Мастерс». В свои шестьдесят девять лет он находится в прекрасной физической форме и не пропускает ни одни соревнования.
В рамках турнира пройдёт конференция Федерации бодибилдинга России, на которой предстоит избрать нового президента.
Одним из претендентов на этот пост является уроженец Кирово-Чепецка, чемпион мира Александр Вишневский.
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