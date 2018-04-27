Кировские бодибилдеры остались без наград Кубка России.
Турнир прошёл в Санкт-Петербурге.
В составе сборной Кировской области в нём приняли участие семь атлетов, в том числе три женщины.
Никто из кировчан в число призёров не попал. Вместе с тем, результаты трёх участников оказались в первой десятке. Из них двое выступали в категории ветеранов.
Так, Александр Ончуров занял шестое место среди атлетов старше 60 лет.
Геннадий Бровцин стал восьмым среди мужчин 40-49 лет.
Из действующих спортсменов седьмой результат среди мужчин до 75 килограммов показал Никита Кривошеин.
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