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Новости / Спорт

Воспитанник кирово-чепецкого спорта избран президентом Федерации бодибилдинга России.

Вчера, 15:54 | Просмотров: 152 | Версия для печати
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Такое решение приняли участники отчётно-выборной конференции организации, прошедшей накануне в Санкт-Петербурге.
 
На пост президента претендовали четверо кандидатов. Программа Александра Вишневского оказалась наиболее конкретной и реалистичной.
 
Александр Вишневский родился в Сибири, но детство и юность провёл в Кирово-Чепецке. Здесь и начал заниматься сначала гимнастикой, а позже бодибилдингом.
 
Последующая спортивная карьера атлета связана с северной столицей.
 
Александр Вишневский - чемпион мира, двукратный чемпион Европы, трёхкратный победитель чемпионата России.


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