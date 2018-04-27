Воспитанник кирово-чепецкого спорта избран президентом Федерации бодибилдинга России.

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Такое решение приняли участники отчётно-выборной конференции организации, прошедшей накануне в Санкт-Петербурге.

На пост президента претендовали четверо кандидатов. Программа Александра Вишневского оказалась наиболее конкретной и реалистичной.

Александр Вишневский родился в Сибири, но детство и юность провёл в Кирово-Чепецке. Здесь и начал заниматься сначала гимнастикой, а позже бодибилдингом.

Последующая спортивная карьера атлета связана с северной столицей.

Александр Вишневский - чемпион мира, двукратный чемпион Европы, трёхкратный победитель чемпионата России.