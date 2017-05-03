В Кирове прошел Чемпионат по боксу памяти Героя Советского Союза Александра Опарина

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«Ну меня иногда папа настраивает. Иногда я сам себя. Что папа говорит? То, что я чемпиона, я все смогу, я выиграю».

«Это как Олимпиада для них. Скажем так, он еще не так задумываются, не так переживают. И это я думаю, им помогает. Если бы они еще зажались, тогда в ринге они бы вообще ничего не показали. А так ими можно управлять. Они даже переламывают поединки».

«Конечно, приятно когда много знакомых лиц. Чувствуешь эту поддержку. Больше уверенности и сил на бой».

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