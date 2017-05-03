В Кирове прошел Чемпионат по боксу памяти Героя Советского Союза Александра Опарина

Почти все боксерские кадры региона охватил открытый Чемпионат и Первенство города памяти Героя Советского Союза Александра Опарина. Турнир завершил сезон у мастеров перчатки.
Спорткомплекс "Заря" среди мест проведения боксерских турниров занимает символичное место. В Нововятске многое связано с именем Александра Опарина. Прижились здесь и соревнования, проводимый в честь Героя Советского Союза. Это был пятый по счету розыгрыш призовых мест на ринге.
АНВАР САМИГУЛЛИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ ТУРНИРА:
«У нас немало таких турниров проводится. Региональные турниры проходят в Мурыгино, Белой Холунице, Слободском, Кирово-Чепецке. У нас всероссийских турниров, где как раз юноши с 12 лет могут попробовать свои силы и в родных стенах показать хороший результат».
Именно с 12 лет по правилам и начинается боксерская карьера мальчишек. Игнат Коршунов проводил свой третий бой в жизни. Дебют получился смазанным. Победа в финале досталась его сопернику. Но уже в следующем поединке Игнат познал, что такое победа в боксе. На опаринском турнире его противник тоже не стал преградой в достижении цели. Коршунов боксировал в излюбленной манере. Напористо и технично. Судьи такой бокс оценили по достоинству. ИГНАТ КОРШУНОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА:
«Ну меня иногда папа настраивает. Иногда я сам себя. Что папа говорит? То, что я чемпиона, я все смогу, я выиграю».
На определение чемпионства самым молодым боксерам отводится три раунда по одной минуте. За это время тренеры переживают массу эмоции. Говорят, что в определенные моменты сердце готово вырваться из груди. Подготовить ребенка к боксированию на результат для них ответственный процесс. СТАНИСЛАВ ГРИБИНЮК, ТРЕНЕР ПО БОКСУ ДЮСШ Г. СЛОБОДСКОЙ:
«Это как Олимпиада для них. Скажем так, он еще не так задумываются, не так переживают. И это я думаю, им помогает. Если бы они еще зажались, тогда в ринге они бы вообще ничего не показали. А так ими можно управлять. Они даже переламывают поединки».
Кроме хозяев ринга к розыгрышу наград подключилась команды республик Марий-Эл и Коми. Гости приехали, как боксировать, так и судить. Своего рода, шел обмен спортивным опытом. И кировчанам было чем поделиться. Собрана внушительная призовая коллекция на окружных и всероссийских соревнованиях. А Илья Семин в составе сборной ПФО выиграл Кубок России. Не отстают от юношей и девушки. Тоже горевшие желанием завершить сезон на мажорной ноте.
МАРИЯ ВОХМЯНИНА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ТУРНИРА:
«Конечно, приятно когда много знакомых лиц. Чувствуешь эту поддержку. Больше уверенности и сил на бой».
В победы хозяев ринга на домашнем турнире вкладывалось огромное желание и демонстрация неплохой техники, не оставляющей шансов сопернику. По окончанию всех финальных поединков прозвучало единодушное мнение. Турнир в "Заре" стал достойным украшением календарного спортивного года.
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