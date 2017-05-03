ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

04 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.4860
EURO: 76.1261
Погода в городе Кирове:
ночью:  +4...+6°C
утром:  +5...+7°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

В Кирове прошел Чемпионат по боксу памяти Героя Советского Союза Александра Опарина

Вчера, 17:42 | Просмотров: 117 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Почти все боксерские кадры региона охватил открытый Чемпионат и Первенство города памяти Героя Советского Союза Александра Опарина. Турнир завершил сезон у мастеров перчатки.

Спорткомплекс "Заря" среди мест проведения боксерских турниров занимает символичное место. В Нововятске многое связано с именем Александра Опарина. Прижились здесь и соревнования, проводимый в честь Героя Советского Союза. Это был пятый по счету розыгрыш призовых мест на ринге.

В Кирове прошел Чемпионат по боксу памяти Героя Советского Союза Александра Опарина АНВАР САМИГУЛЛИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ ТУРНИРА:
«У нас немало таких турниров проводится. Региональные турниры проходят в Мурыгино, Белой Холунице, Слободском, Кирово-Чепецке. У нас всероссийских турниров, где как раз юноши с 12 лет могут попробовать свои силы и в родных стенах показать хороший результат».

Именно с 12 лет по правилам и начинается боксерская карьера мальчишек. Игнат Коршунов проводил свой третий бой в жизни. Дебют получился смазанным. Победа в финале досталась его сопернику. Но уже в следующем поединке Игнат познал, что такое победа в боксе. На опаринском турнире его противник тоже не стал преградой в достижении цели. Коршунов боксировал в излюбленной манере. Напористо и технично. Судьи такой бокс оценили по достоинству.

В Кирове прошел Чемпионат по боксу памяти Героя Советского Союза Александра Опарина ИГНАТ КОРШУНОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА:
«Ну меня иногда папа настраивает. Иногда я сам себя. Что папа говорит? То, что я чемпиона, я все смогу, я выиграю».
 
 
На определение чемпионства самым молодым боксерам отводится три раунда по одной минуте. За это время тренеры переживают массу эмоции. Говорят, что в определенные моменты сердце готово вырваться из груди. Подготовить ребенка к боксированию на результат для них ответственный процесс.

В Кирове прошел Чемпионат по боксу памяти Героя Советского Союза Александра Опарина СТАНИСЛАВ ГРИБИНЮК, ТРЕНЕР ПО БОКСУ ДЮСШ Г. СЛОБОДСКОЙ:
«Это как Олимпиада для них. Скажем так, он еще не так задумываются, не так переживают. И это я думаю, им помогает. Если бы они еще зажались, тогда в ринге они бы вообще ничего не показали. А так ими можно управлять. Они даже переламывают поединки».
 
 
Кроме хозяев ринга к розыгрышу наград подключилась команды республик Марий-Эл и Коми. Гости приехали, как боксировать, так и судить. Своего рода, шел обмен спортивным опытом. И кировчанам было чем поделиться. Собрана внушительная призовая коллекция на окружных и всероссийских соревнованиях. А Илья Семин в составе сборной ПФО выиграл Кубок России. Не отстают от юношей и девушки. Тоже горевшие желанием завершить сезон на мажорной ноте.

В Кирове прошел Чемпионат по боксу памяти Героя Советского Союза Александра Опарина МАРИЯ ВОХМЯНИНА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ТУРНИРА:
«Конечно, приятно когда много знакомых лиц. Чувствуешь эту поддержку. Больше уверенности и сил на бой».
 
 
В победы хозяев ринга на домашнем турнире вкладывалось огромное желание и демонстрация неплохой техники, не оставляющей шансов сопернику. По окончанию всех финальных поединков прозвучало единодушное мнение. Турнир в "Заре" стал достойным украшением календарного спортивного года.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Анонс

Последние новости

В Кильмезском районе семью принудительно выселили из ветхого дома.

18:48 03.05.2018


В Кильмезском районе семью принудительно выселили из ветхого дома.

Кировчанку отправили на исправительные работы за большой долг по алиментам.

16:12 03.05.2018


Кировчанку отправили на исправительные работы за большой долг по алиментам.

32-летнего кировчанина приговорили к 4 годам колонии за смертельное ДТП.

16:03 03.05.2018


32-летнего кировчанина приговорили к 4 годам колонии за смертельное ДТП.

Воспитанник кирово-чепецкого спорта избран президентом Федерации бодибилдинга России.

15:54 03.05.2018


Воспитанник кирово-чепецкого спорта избран президентом Федерации бодибилдинга России.

Кировские бодибилдеры остались без наград Кубка России.

15:49 03.05.2018


Кировские бодибилдеры остались без наград Кубка России.

Опубликован график ремонта дорог в Кирове

15:39 03.05.2018


Опубликован график ремонта дорог в Кирове

В Кирове начали работать системы оповещения об уровне половодья

11:45 03.05.2018


В Кирове начали работать системы оповещения об уровне половодья

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошел Чемпионат по боксу памяти Героя Советского Союза Александра Опарина

17:42 03.05.2018


В Кирове прошел Чемпионат по боксу памяти Героя Советского Союза Александра Опарина

В селе Ильинском Слободского района больше десяти лет не могут отремонтировать крышу

17:41 03.05.2018


В селе Ильинском Слободского района больше десяти лет не могут отремонтировать крышу

В Кирове отметили День весны и труда

17:40 03.05.2018


В Кирове отметили День весны и труда

В диораме открылась выставка, посвященная популярной игре "Форт Боярд"

11:48 03.05.2018


В диораме открылась выставка, посвященная популярной игре "Форт Боярд"

Вятка времен Салтыкова-Щедрина глазами юных художников

11:47 03.05.2018


Вятка времен Салтыкова-Щедрина глазами юных художников

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Александра Опарина

03.05.2017


Турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Александра Опарина

В Кирове прошел турнир по боксу памяти тренера Льва Троцюка

08.11.2016


В Кирове прошел турнир по боксу памяти тренера Льва Троцюка

Турнир по боксу в Мурыгино

02.04.2012


Турнир по боксу в Мурыгино

Турнир по боксу

22.09.2014


Турнир по боксу

Бокс

06.05.2013


Бокс

В Мурыгино прошел представительный боксерский турнир

26.09.2017


В Мурыгино прошел представительный боксерский турнир

Популярные новости

Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

25.04.2018


Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

27.04.2018


В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

24.04.2018


В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

02.05.2018


В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

27.04.2018


Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

Прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым - 26 апреля 2018г.

20.04.2018


Прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым - 26 апреля 2018г.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх