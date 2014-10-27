Матч звезд «Олимпии» прошел в Кирово-Чепецке

Матч с приставкой "супер" прошел в Кирово-Чепецке. Там с размахом отметили полувековой юбилей хоккейной школы "Олимпия".
Мало кто сомневался, что на "Олимп-арене" в день игры будет аншлаг. Для жителей города "Олимпия" предмет особой гордости. Клуб это история Кирово-Чепецка. А те, кто в нем играл кумиры для горожан. Встречу с ними горожане ждали как праздник. Готовились к нему и сами воспитанники хоккейной школы. По случаю юбилея домой приехала даже Екатерина Лихачева. Член женской сборной России. Участница зимней Олимпиады в Корее.
ЕКАТЕРИНА ЛИХАЧЕВА, УЧАСТНИЦА ОЛИМПИАДЫ В ПХЁНЧХАНЕ ВОСПИТАННИЦА ХК "ОЛИМПИЯ":
«Хоккей такой вид спорта, который воспитывает в человеке все качества. Просто вторая жизнь».
Для игроков в синей и красной форме "Олимпия" дорога по-прежнему. Школа стала их путевкой в большой хоккей. Отблагодарить ее они решили проверенным способом. Как подарок матч двух звездных команд. Одну из них возглавил Сергей Перетягин, защищающий цвета клуба КХЛ "Куньлунь Ред Стар".
СЕРГЕЙ ПЕРЕТЯГИН, МАСТЕР СПОРТА ВОСПИТАННИК ХК "ОЛИМПИЯ":
«Я сюда рад всегда возвращаться. С удовольствием приезжаю каждый год. Не играл здесь очень много лет. Тем более при своих болельщиках. Это вдвойне приятно».
Дружный и боевой коллектив собрал под свои знамена Яков Рылов. Игрок вот уже более 10 лет, играющий на высшем хоккейном уровне в стране. Но он до сих интересуется делами родной для себя команды.
ЯКОВ РЫЛОВ, МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ВОСПИТАННИК ХК "ОЛИМПИЯ":
«Наша школа она многое дала для меня, во-первых, для всех наших ребят. Посмотрите сколько воспитанников из Кирово-Чепецка. Это показатель вообще для мирового хоккея».
Игроки, вышедшие из "Олимпии", были и остаются на ведущих ролях во многих клубах страны. На слуху и подрастающее поколение школы. Сейчас в ней занимается свыше двухсот мальчишек. Из сезона в сезон они не оставляют клуб без громких побед. Олимпийцы выигрывают Первенство России по дивизиону "Поволжье". Регулярно к ним приходят победы и по "Золотой шайбе". Держать высокую планку позволяют традиции школы и своеобразный тренерский подход к подготовке хоккеистов.
ВАЛЕРИЙ РЕЗНИЧЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СШ "ОЛИМПИЯ" ПО СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ:
2Вот посмотрите, если взять 20 лет назад, то чепецкие мальчишки отличались катанием во всей стране. Да не хватает техники, тактики, но в катании наши мальчишки сильнее всех в стране. Во-вторых, преемственность поколений. Старшие тренера помогают более младшим».
Матч звезд "Олимпии" стал зеркальным отражением вклада наставников. Обе команды с первых минут включили скорости и стали искать счастье в атаках. Безголовое затишье продержалось недолго. Команды Рылова и Перетягина убедили зрителей, что на льду в тот день будет жарко.
Итогом матча стала ничья 4-4. Результат войдет в историю празднования юбилея школы. После финальной сирены для нее начался новый этап развития, который, уверены многие, будет таким же успешным, как и предыдущий.
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