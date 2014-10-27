Матч звезд «Олимпии» прошел в Кирово-Чепецке

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«Хоккей такой вид спорта, который воспитывает в человеке все качества. Просто вторая жизнь».

«Наша школа она многое дала для меня, во-первых, для всех наших ребят. Посмотрите сколько воспитанников из Кирово-Чепецка. Это показатель вообще для мирового хоккея».

2Вот посмотрите, если взять 20 лет назад, то чепецкие мальчишки отличались катанием во всей стране. Да не хватает техники, тактики, но в катании наши мальчишки сильнее всех в стране. Во-вторых, преемственность поколений. Старшие тренера помогают более младшим».

Матч с приставкой "супер" прошел в Кирово-Чепецке. Там с размахом отметили полувековой юбилей хоккейной школы "Олимпия".Мало кто сомневался, что на "Олимп-арене" в день игры будет аншлаг. Для жителей города "Олимпия" предмет особой гордости. Клуб это история Кирово-Чепецка. А те, кто в нем играл кумиры для горожан. Встречу с ними горожане ждали как праздник. Готовились к нему и сами воспитанники хоккейной школы. По случаю юбилея домой приехала даже Екатерина Лихачева. Член женской сборной России. Участница зимней Олимпиады в Корее.Для игроков в синей и красной форме "Олимпия" дорога по-прежнему. Школа стала их путевкой в большой хоккей. Отблагодарить ее они решили проверенным способом. Как подарок матч двух звездных команд. Одну из них возглавил Сергей Перетягин, защищающий цвета клуба КХЛ "Куньлунь Ред Стар".Дружный и боевой коллектив собрал под свои знамена Яков Рылов. Игрок вот уже более 10 лет, играющий на высшем хоккейном уровне в стране. Но он до сих интересуется делами родной для себя команды.Игроки, вышедшие из "Олимпии", были и остаются на ведущих ролях во многих клубах страны. На слуху и подрастающее поколение школы. Сейчас в ней занимается свыше двухсот мальчишек. Из сезона в сезон они не оставляют клуб без громких побед. Олимпийцы выигрывают Первенство России по дивизиону "Поволжье". Регулярно к ним приходят победы и по "Золотой шайбе". Держать высокую планку позволяют традиции школы и своеобразный тренерский подход к подготовке хоккеистов.Матч звезд "Олимпии" стал зеркальным отражением вклада наставников. Обе команды с первых минут включили скорости и стали искать счастье в атаках. Безголовое затишье продержалось недолго. Команды Рылова и Перетягина убедили зрителей, что на льду в тот день будет жарко.Итогом матча стала ничья 4-4. Результат войдет в историю празднования юбилея школы. После финальной сирены для нее начался новый этап развития, который, уверены многие, будет таким же успешным, как и предыдущий.