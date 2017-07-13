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Новости / Спорт

Кировские спортсменки - лучшие в кикбоксинге и рукопашном бое.

Сегодня, 14:23 | Просмотров: 86 | Версия для печати
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Представительницы кировского городского Детско-юношеского центра имени Александра Невского успешно отлично выступили на Всероссийских соревнованиях.
 
Ирина Черезова под руководством тренера Н. Банникова завоевала золотую медаль на Первенстве России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. Ей не было равных в категории до 52 кг среди девушек.
 
Турнир, проходивший в конце апреля в Ульяновске, собрал около 1000 лучших спортсменов из 54 регионов нашей страны. Ирина Черезова получила право участвовать в составе национальной сборной в Первенстве Европы, которое состоится в августе.
 
Еще одна спортсменка Ирина Мартьянова (тренеры Н. Банников и А. Казаков) стала серебряным призером Кубка России по рукопашному бою в Уфе. Воспитанница ДЮЦ им. А. Невского заняла второе место среди женщин в весовой категории до 45 кг, выполнив норматив для получения звания «Мастер спорта».


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