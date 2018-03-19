В Кирове стало на двух мастеров спорта больше.
Приказом Минспорта России это высокое звание присвоено борцу Роберту Гасымову и каратистке Кристине Головановой.
Оба спортсмена являются воспитанниками Вятской школы олимпийского резерва.
Тем временем новое поколение спортсменов добивается важных побед. Воспитанники кирово-чепецкой школы дзюдо отлично выступили на выездных стартах.
В Твери прошёл межрегиональный турнир среди юношей и девушек 16-17 лет, посвящённый Дню Победы.
Выступавшие на нём Иван Катаев и Ксения Ежонкова из Кирово-Чепецка стали первыми в своих весовых категориях.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.