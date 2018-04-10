Жители из 98 городов страны приняли участие в "Вятских холмах"
Полумарафон "Вятские холмы" за три года проведения вырос в проект, который на полном основании может считаться визитной карточкой региона. Его ждут и к нему готовятся целыми семьями. Для каждого участника он не просто спортивное событие. Это праздник, где наряду с физической готовностью важно и хорошее настроение.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ:
«В этом году "Вятские холмы" стал номинантом национальной премии, которая присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в сфере развития событийного туризма. С чем, наверное, надо поздравить организаторов».
В полумарафоне пять дистанций. От 300 метров до 21 километра. К забегам допускаются как профессиональные легкоатлеты, так и любители здорового и активного образа жизни. Самому молодому участнику было 4 года, самому возрастному – 70 лет. В день старта шел дождь. Но на непогоду никто не обращал внимание.
Быть одной беговой командой на "Вятских холмах" почетно. Полумарафон входит в десятку лучших по России. И это накладывает отпечаток на желание кировчан и гостей города пробежать как можно лучше выбранную для себя дистанцию.
- Погода самая беговая. Не жарко. Одно удовольствие. Я из Немы приехал специально. Третий год ездим всей семьей.
- Ощущения очень крутые.
- Для нашего города и для страны в целом это очень здорово. Это молодежь здоровая. Это заряжает позитивом. Это супер.
Пробежать «Вятские Холмы» приехали также около 40 ребят из 5 детских домов и школ-интернатов области. Они преодолели беговые дистанции и приняли участие в развлекательной программе.
АННА АЛЬМИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это в полной мере успешное событие. Действительно, Кировская область себя зарекомендовала на всероссийской площадке "Национального бегового движения" как качественный проект, необходимый, прежде всего, для жителей нашего региона».
Нынче в рамках проекта «Вятские холмы» решено увеличить количество стартов. 7 июля в Кирове состоится забег «Ночная Вятка», а 9 сентября пройдет марафон с дистанцией 42 км. Таким образом, участников ждут еще два этапа проекта, после чего будут подведены общие итоги чемпионата «Вятские холмы» и названы имена абсолютных победителей.
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