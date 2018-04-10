Кировские каратисты завоевали пять золотых медалей на всероссийском турнире «Кубок Шихана».

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Соревнования завершились в Самаре.

Всего в турнире приняли участие 400 спортсменов из 25 регионов России. Кировскую область в Самаре представили воспитанники спортивной школы «Юность» и Вятской спортивной школы олимпийского резерва.

Наши спортсмены завоевали пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

В возрастной группе 12-13 лет победителями стали Константин Коснырев и Елизавета Рязанова, весовая категория - до 55 кг.

Первыми среди спортсменов 14-15 лет стали Егор Мальцев (вес - до 55 кг), Данил Кушов и Варвара Лучинина, весовая категория свыше 65 кг. «Серебро» в этом же возрасте и весе свыше 65 кг у Григория Чурина.

«Бронзу» в возрастной группе 12-13 лет завоевала Карина Паринова (в/к до 50 кг) и Ксения Кротова (в/к свыше 55 кг).

Далее каратистам предстоит подготовка к первенству и чемпионату России в дисциплине «ката», которое пройдет в Москве.