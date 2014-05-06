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В Слободском прошел областной турнир по дзюдо памяти Василия Кряжева

Сегодня, 11:45 | Просмотров: 91 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Слободской - это город, сумевший по-спортивному выделиться на карте страны. Тринадцать лет назад там впервые провели областной турнир по дзюдо памяти Василия Кряжева. Сейчас он носит статус межрегионального, и на него стремятся приехать многие школы дзюдо.

Найти нужные подходы к разным по характеру ребятам. Именно на этом начинает строиться работа наставников. Ее плоды видны не сразу. Требуются годы, чтобы ребенок вырос в плане мастерства. Поэтому на кряжевском турнире наиболее интересные схватки выдают старшие юноши. Но и самые его младшие участники порой приятно удивляют тренеров.

В Слободском прошел областной турнир по дзюдо памяти Василия КряжеваДМИТРИЙ ПЕТРЕНКО, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Ну я пытался выиграть очень сильно. Очень сильно пытался».
 
 
 
В Слободском прошел областной турнир по дзюдо памяти Василия КряжеваГЕОРГИЙ СТОЯНОВ, ТРЕНЕР:
«Дима, например, занимается уже три года. Усердно занимается. Имеет призовые места. Победитель республики Коми».
 
 
Если ты заранее знаешь, что тебе не выиграть, то какой смысл выходить на татами. Примерно так уже после схваток проводили разбор полетов тренеры юных дзюдоистов. Некоторые из них просто отчитывали спортсменов. А кто-то на эмоциях переживал обидные поражения.

В Слободском прошел областной турнир по дзюдо памяти Василия КряжеваБЕСИК ЛИКОКЕЛЛИ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ТУРНИРА:
«Ну тоже надо разговаривать с ними. Сегодня проиграл, завтра выиграл. Плохо когда не ревут они. А кто с эмоциями они дальше будут выигрывать, тренироваться лучше».
 
 
Успех дзюдоиста основывался на традициях его спортшколы. На этом турнире областных команд было 11. Кроме них, среди соискателей на награды значились и спортсмены из Нижегородской области и республики Коми. Установка, а чем мы хуже, с каждым разом все ощутимее сокращает расстояние между фаворитами и аутсайдерами.

В Слободском прошел областной турнир по дзюдо памяти Василия КряжеваСТАНИСЛАВ БОВКУН, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Готовили нас так. Делали мы учукоми. Где-то 15-20 минут, чтобы тренировать прием и потом боролись. Две, три, пять схваток».
 
 
Более 250 юных дзюдоистов на 3-х татами в эффектных и напряженных поединках боролись за звание сильнейших. В то, что ребята втянулись в борьбу и хотят в ней чего-то добиться, видно не только по их лицам, но и по отношению к нюансам дзюдо.

В Слободском прошел областной турнир по дзюдо памяти Василия КряжеваЭМИН ГУСЕЙНОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Они смотрят, куда они хотят сделать прием, а я смотрю им на глаза и понимаю, что они хотят. Защищаюсь и сам бросаю».
 
 
Финальные схватки, как всегда, украсили кряжевский Мемориал. На нем зрителям привычно видеть у детей вполне зрелую технику приемов и бросков. И в этих компонентах борьбы слобожане на домашнем турнире нередко преподают мастер-класс.

В Слободском прошел областной турнир по дзюдо памяти Василия КряжеваДМИТРИЙ ШИКАЛОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Хочу добиться, чтобы стать чемпионом мира».
 
 
Среди победителей и призеров оказались представители разных городов. Но успешнее всех на домашнем татами, как всегда, выступили хозяева татами. Десять первых мест – это их нынешнее достижение, которое послужило неплохим итогом очередного сезона, поднявшего на новую высоту уровень мастерства ребят.


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