Бывший игрок кировского «Динамо» стал обладателем Кубка России.
Финал турнира прошёл накануне в Волгограде.
Почётный трофей разыграли курский «Авангард» и команда «Тосно». Победу со счётом 2-1 одержали футболисты из Ленинградской области.
Автором первого гола в ворота курян стал полузащитник Алексей Скворцов.
В сезоне 2013-2014 годов он выступал за кировское «Динамо», забив в 27 матчах 3 мяча.
Оказались бывшие динамовцы и в составе «Авангарда». Это защитник Михаил Багаев и полузащитник Роман Акбашев. Первый из них является воспитанником кировского футбола, второй выступал за «Динамо» в сезоне 2011-2012 годов.
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