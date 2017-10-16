Турнир по кикбоксингу
Научится грамотно выстраивать поединок. Вот чего добиваются от ребят тренеры в "фулл-контакте". В этот раздел кикбоксинга они приходят добровольно. С ходу показать себя получается не у многих. Виной тому порой становится жребий. Если в нем звучит фамилия Зонов, то есть почти 100% гарантия того, что именно он уйдет с ринга победителем.
ПАВЕЛ ЗОНОВ, КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА ПО КИКБОКСИНГУ:
«Соперник новичок видно. Только начинает. Ну вот получил опыт. Посмотрел, какой здесь уровень».
Павел даже на домашних турнирах придерживается цели. Быть лучшим. Он один из лидеров сборной команды.
В конце апреля Зонов в ее составе выступил на Первенстве России. Переход из юношей в юниоры пока не позволил подняться на пьедестал. Зато получен неоценимый опыт в противостоянии с серьезными противниками. Им Павел и поделился с другими в боях в "фулл-контакте".
- Очень даже планирую, чтобы вырубать всех с одного удара.
Смена боевого места, по ожиданиям тренеров, может даться для Матвея Логинова легко. Мальчишка вышел на такой уровень, что перестал бояться авторитетов. Как результат, в этом сезоне две большие медали. Серебро на округе и бронза на России. Это те самые отправные точки, с которых можно и нужно преумножать победы.
МАТВЕЙ ЛОГИНОВ, ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ:
«Меня научили все агрессивно делать. Вот я сейчас поспарринговался и не устал».
Кикбоксинг в области культивируют отдельные клубы. Они базируются не только в областном центре. Бойцы есть и в районах. К таким городам, как Нолинск и Кирс, где существуют специальные секции, не так давно добавился Орлов. Всего на турнире участвовало около 120 спортсменов. Полученная соревновательная практика не проходит бесследно для каждого участника. Она указывает бойцам, в каком направлении им стоит развиваться.
ДМИТРИЙ ПИЩЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Применение жестких, акцентированных ударов на дальние и средние дистанции это всегда нарабатывается. И плюс у каждого спортсмена есть основные шаблоны атаки, которые он на каждых соревнованиях оттачивает».
Этими соревнованиями завершается тренировочный цикл работы в этом учебном году. Члены сборной команды Кировской области переходят на летнюю программу, направленную на повышение физической и функциональной подготовки.
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