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Встреча Владимира Климова с ХК «Ангелы»

Вчера, 20:03 | Просмотров: 107 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Всего полмесяца потребовалось одной команде, чтобы о ней услышала вся область. За это время она успешно выступила на двух турнирах.

Львицы, тигрицы, девчата, а они ангелы. Название команд в женском хоккее отражает их характер. Но вот кировчанки ломают стереотипы. Девушки за два года выступления поступательно двигаются вперед. На первых турнирах выглядели скромно. Сейчас готовы биться за призовые места. Об этом стремлении подопечных тренер при встрече с Владимиром Климовым сказал откровенно. Не преграда и форс-мажорные обстоятельства, которые, например, случились перед всероссийским финалом "Золотой шайбы".

Встреча Владимира Климова с ХК «Ангелы»МИХАИЛ ПОЛЯКОВ, ТРЕНЕР ХК "АНГЕЛЫ":
«Мы не успели на церемонию открытия. Приехали за 35 минут до свистка на наш матч. Сразу с колес, чуть ли не в коньках выбежали с автобуса».
 
 
На фоне результатов юношей, турнир, проводимый при поддержке полпреда Президента в ПФО Михаила Бабича, "Ангелы" отыграли на твердую пятерку. Они в нее и вошли, заняв 4 место. Хотя в соперницах были команды, укомплектованные членами сборной России. Поездке в Салават предшествовал такой же серьезный турнир в Йошкар-Оле. Там встретились сильнейшие женские хоккейные дружины Приволжья. Конкурентки нашим девушкам были знакомы и лишь одни из них в итоге смогли превзойти "Ангелов". Золото у Нижнего Новгорода, серебро у Кирова.

Встреча Владимира Климова с ХК «Ангелы»ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Были проблемы даже с тем, чтобы они на эти турниры поехали. Не могли решить в финансированием, отказывали организационно и пришлось проталкивать это. Но видим, что это не зря. Помощь в организации тренировок, базы своей. Ну это же все жизненное. Без этого никуда. Считаю, что правительство области обязано этот вопрос решить. Мы со своей стороны будем помогать».
 
 
Потенциал у команды огромный, считает Михаил Поляков. Он решает многие вопросы. В том числе и отвечает за функциональную подготовку "Ангелов". Заниматься им приходиться в разных местах. Но тренировки никто не пропускает. Все знают. Тяжелый труд залог успеха в хоккее.

МИХАИЛ ПОЛЯКОВ, ТРЕНЕР ХК "АНГЕЛЫ":
«Не так, чтобы они для меня прочитанная книга. Многие до сих пор преподносят сюрпризы. Но я нашел ключики ко всем. С кем-то надо по жестче, с кем-то по ласковее».
 
 
Сделав прорыв, "Ангелы" вышли на такой уровень, что теперь за ними будущее областного женского хоккея. Тренеру и поклонникам оно видится светлым. Верят в него и сами хоккеистки.

Встреча Владимира Климова с ХК «Ангелы»АЛИНА ВЛАСОВА, ИГРОК ХК "АНГЕЛЫ":
«Мы всегда друг друга поддерживаем. Собираемся, поем песни, у нас какие-то посиделки есть. У нас очень сплоченная команда. Мы ценим друг друга».
 
 
В ближайших планах команды выезд в июне на турнир "Волжская грация". Также, есть перспективы заявки в женскую хоккейную лигу и желание организовать и провести в Кирове свой межрегиональный турнир. Соперницы "Ангелов" уже готовы на него приехать.


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